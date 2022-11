«C’est la peur qui devait mener à la médaille» - Gabrielle Boisvert

Parmi les cinq anciennes nageuses de l’équipe nationale qui ont intenté un recours collectif à l’endroit de Natation artistique Canada (NAC) en mars 2021 dernier et réclament 250 000 $ en dommages punitifs, Gabrielle Boisvert croit que le comité parlementaire qui étudiera la santé physique et mentale des athlètes féminines doit s’attaquer aux solutions pour que les abus dénoncés depuis plusieurs mois ne se reproduisent plus.

• À lire aussi: Cinq ex-nageuses intentent un recours collectif contre Natation artistique Canada

Boisvert voit d’un bon œil la mise sur pied du comité qui a été dévoilé, mardi. «Le comité peut aider à assurer une plus grande supervision des Fédérations et offrir une tribune aux athlètes pour parler avant que les événements ne dégénèrent, a souligné celle qui a porté les couleurs de l’équipe nationale de 2015 à 2018. Le problème doit être traité à la source et non loin quand il a pris de l’ampleur.»

Après la vague de dénonciations qui ne cesse de prendre de l’ampleur, Boisvert estime qu’il est temps de passer à la seconde étape.

«Après la première étape qui était de dénoncer les abus de toutes sortes, la prochaine étape est d’identifier les solutions pour éviter que de pareilles situations se reproduisent, a-t-elle expliqué. C’est le travail du comité parlementaire. Les membres auront du fil à retordre, mais plusieurs choses positives en ressortiront s’ils font un bon travail.»

Sujet tabou

Les abus dans le sport ont toujours représenté un sujet qu’on préférait ignorer selon Boisvert. «C’était un sujet tabou et on n’en parlait pas entre les athlètes parce qu’on pensait que c’était normal comme situation, a-t-elle souligné. On réalise maintenant qu’on doit en parler et que la culture du sport était basée sur les mauvaises valeurs. C’est la peur qui devait mener à la médaille et non la compétition et l’épanouissement de l’athlète.»

Avec le recul, Boisvert estime que les dénonciations des cinq anciennes nageuses artistiques de l’équipe nationale ont permis d’amorcer un mouvement qui n’est pas terminé selon elle.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«Depuis la vague amorcée par la natation artistique, plus d’athlètes parlent et se font entendre, ce qui va amener plus de changements. Depuis notre sortie, plusieurs athlètes ont communiqué avec moi pour connaître les façons de faire quand ils étaient victimes d’abus. Je les ai redirigés vers les ressources compétentes.»

«On a ouvert de belles portes pour faire avancer les choses, mais ce n’est pas terminé, de poursuivre Boisvert qui est toujours impliquée dans son sport comme entraîneure. C’est malheureux de penser comme ça, mais je ne pense pas que c’est fini. Il y a eu beaucoup de laissez-aller dans plusieurs sports au fil des ans. Il n’y a pas eu de changement à la règlementation depuis longtemps.»

Victime d’une commotion cérébrale qui a été mal soignée et qui l’a mené à la retraite, Boisvert ne croyait pas que la demande de recours collectif allait avoir un si gros impact.

«On savait que la natation artistique n’était pas le seul sport aux prises avec des problèmes, mais je ne pensais pas qu’il y en aurait autant, a-t-elle résumé. On n’avait aucune idée de l’impact que notre décision de sortir sur la place publique aurait, mais on n’aurait pas pu demander mieux. C’est plate de devoir dire ce qui se passe, mais ça prend ça pour qu’il y ait des changements.»

Boisvert ne regrette pas de s’être ouverte sur la place publique.

«Cette sortie m’a permis de passer à une autre étape dans ma vie, a mentionné la kinésiologue, mais elle a aussi mené à toutes les autres dénonciations. On ne peut pas regretter. C’est long notre dossier et on attend des nouvelles de la cour.»