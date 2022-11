CH : finir le voyage en beauté

S’il l’emporte jeudi soir, le Canadien rendra à Montréal avec un dossier de ,750 à son premier long voyage de la saison 2022-2023.

La troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis a connu le bonheur de la victoire lors des deux premières de ses quatre sorties prévues sur les patinoires adverses. Le CH a défait les Sabres de Buffalo jeudi dernier et les Blues de St. Louis samedi. Il a ensuite baissé pavillon contre le Wild du Minnesota mardi.

«Nous voulons toujours obtenir la victoire, mais c’est toujours un peu plus difficile sur la route loin du Centre Bell», a déclaré l’attaquant Jake Evans mercredi, une journée avant d’affronter les Jets à Winnipeg.

«Nous avons disputé trois bons matchs jusqu’à maintenant et on souhaite toujours terminer un long voyage avec une victoire.»

«Être bon, c’est être l’ennemi de l’excellence, a philosophé St-Louis. C’est un autre niveau, l’excellence. Avant de partir [pour le périple], un bon voyage aurait été de maintenir un dossier de 2-2. Nous avons maintenant l’opportunité de connaître un excellent voyage.»

Les jeunes

Ce n’est pas un secret pour personne que l’édition 2022-2023 du Tricolore est composée de plusieurs très jeunes joueurs qui font leurs premières armes dans la Ligue nationale. Selon Evans, ses jeunes coéquipiers ont bien répondu à l’adversité qui vient avec le fait de jouer plusieurs matchs consécutifs à l’extérieur.

«Pendant tous nos matchs, on pouvait voir que les jeunes continuaient de s’améliorer. Je me répète, mais c’est beaucoup plus difficile de jouer à l'étranger. Ils [les jeunes] jouent avec beaucoup de confiance.»

Par ailleurs, l’attaquant Evgenii Dadonov a participé à l'entraînement optionnel du Canadien. Le Russe était absent des deux derniers exercices des siens. L’organisation avait indiqué qu'il recevait des traitements les deux fois.

De plus, c’est Samuel Montembeault qui obtiendra le départ devant le filet du Bleu-Blanc-Rouge contre les Jets. Le Québécois a maintenu un dossier de 2-1-0, un taux d’efficacité de ,931 et une moyenne de buts alloués de 2,32 en trois parties jusqu’à maintenant cette saison.