«Convoi de la liberté»: des fuites policières bénéficiaient aux manifestants

OTTAWA - Le «convoi de la liberté» bénéficiait de fuite des services de police et de la sympathie des policiers, d’après l’avocat des manifestants qui ont occupé la capitale fédérale en janvier et février dernier.

• À lire aussi: Les Farfadaas plaident l’ignorance: le leader du groupe Steeve Charland se pose en victime du convoi de la liberté

• À lire aussi: «Convoi de la liberté»: près de 200 000$ versés à une agence de communication

«Plusieurs des ex-agents étaient connectés et amenaient des renseignements (...) Le convoi de la liberté recevait des fuites d’information des services de police.»

C’est ce qu’on peut lire dans le résumé de l’entrevue réalisée avec l’avocat du convoi, Keith Wilson, déposé en preuve devant la Commission d’enquête sur les mesures d’urgence. Me Wilson témoigne aujourd’hui devant la commission.

L’avocat insiste sur ses efforts de collaboration avec les forces de l’ordre, et souligne que les agents sur le terrain étaient sympathiques aux manifestants.

Selon lui, la police s’est rendu compte du problème des fuites, elle s’est mise à lancer de fausses opérations pour en trouver la source. Mais le convoi a tout de même bénéficié de renseignements «tout au long» de la crise, d’après Me Wilson.

Me Wilson a indiqué que le convoi bénéficiait des ressources et des connaissances d’ex-agents de police, d’ex-militaires et d’ex-agents des Service canadiens de renseignement de sécurité (SCRS).

Pendant la crise, l’ex-chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, a déclaré que ces individus représentaient un risque majeur, car ils avaient des capacités d’organisation, de logistique et de financement hors du commun.

C’est par exemple un ex-tireur d’élite au sein de la GRC, affecté à la sécurité du premier ministre jusqu’à l’automne 2020, Daniel Bulford qui assurait la sécurité du convoi.

L’expert en renseignement du convoi, Tom Marazzo, était quant à lui un ex-capitaine dans les Forces armées canadiennes ayant travaillé au sein d’unités de renseignement de la Défense nationale et de la GRC.

M.Marazzo est membre du regroupement Police on Guard for Thee. Durant la crise, il a invité les partis d’opposition et la gouverneure générale à s’asseoir avec les organisateurs du convoi afin de former une coalition pour renverser le gouvernement.

Il revenait ainsi au protocole d’entente qu’une partie des manifestants souhaitait faire signer à la gouverneure générale, un document «absurde», d’après Me Wilson qui a déclaré aujourd’hui ne jamais l’avoir appuyé.

M.Marazzo doit lui aussi témoigner aujourd’hui devant la commission.