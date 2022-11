SPÉNARD, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 octobre 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé M. André Spénard, conjoint de dame Odette Veilleux, fils de feu Gérard Spénard et de feu Monique Cliche. Il demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils: Olivier (Mélissandre Morissette) et David (Mireille Turcotte); ses petits-enfants: Lilou, Mariko et Norah, Adèle et Elisabeth; sa belle mère Georgette Gagné (feu Philibert Veilleux); ses sœurs: Béatrice (Louis Audet) et Judith (feu Michel Paré); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Rock, Céline, Marie-Andrée (Pierre Robillard), Louise (Claude Rancourt), Hélène (Charles Audet), Linda (Claude Langevin) et Étienne. Il laisse également dans le deuil son oncle Michel Cliche (Suzanne Beaudoin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de lajeudi, le 3 novembre de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. Les funérailles pourront être visionnées sur la page facebook de la Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce à 11h. Pour accéder au lien, veuillez consulter l'avis de décès sur le site web www.nouvellevie.ca. La direction a été confiée à laEn la mémoire d'André, la famille vous propose de faire un don de sang à Héma-Québec, https://www.hema-quebec.qc.ca/sang/donneur-sang/ou-quand-donner-sang/index.fr.html ou un don à Myélome Canada (1255 TransCanada, bureau 160, Dorval, Québec, H9P 2V4) : https://myelomacanada.ca/s-impliquer/faire-un-don/donner-in-memoriam pour soutenir les personnes atteintes du myélome multiple et leurs proches.