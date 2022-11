Garou chante les succès de Joe Dassin: «Imaginez un film de Sergio Leone...»

Garou chante depuis toujours les succès de Joe Dassin dans ses spectacles. La suite logique, c’était de les enregistrer et en faire un disque. L’astuce pour éviter la redite? Faire un clin d’œil à l’amour de Dassin pour la musique folk américaine.

• À lire aussi: La méditation, la route vers le bonheur pour Marjorie Lafond

• À lire aussi: Le «dating» en pleine conscience: loin des applications de rencontre

«Il tripait sur la folk américaine.» Au cellulaire, Garou étale sa connaissance de l’ADN musical de celui qui, avant de devenir une des plus brillantes étoiles de la variété française jusqu’à sa mort tragique en 1980, a commencé sa carrière en se laissant influencer par le courant folk qui a balayé les États-Unis durant les années 1960.

Sur ses premiers albums, il adapte en français plusieurs titres du répertoire folk. La chanson traditionnelle The Ox Driver devient ainsi Les Dalton, un de ses premiers succès, en 1967.

«Il avait du flair pour trouver des tounes qui n’étaient pas nécessairement de gros hits, mais qui avaient de gros potentiels», observe Garou.

Dans la grange

Forcément, Les Dalton a trouvé sa place sur Garou joue Dassin, un album enregistré dans le studio que le chanteur québécois a aménagé dans une grange qu’il a achetée, il y a quelques années, à Orford, en Estrie.

En douze reprises assorties d’un pot-pourri de quelques classiques (L’été indien, Et si tu n’existais pas, Ça va pas changer le monde, Dans les yeux d’Émilie) interprétés comme si Garou et ses musiciens les chantaient autour d’un feu (c’est même le titre qui a été choisi pour cette piste qui conclut l’album), l’album imagine des retrouvailles entre Dassin et ses influences de jeune artiste.

Même si Garou prend bien garde de ne pas dénaturer les mélodies, des pièces comme Salut les amoureux, Si tu t’appelles mélancolie et À toi prennent des couleurs country-folk qui leur vont à ravir.

Comme le résume Garou, «j’avais envie de donner l’impression qu’on rentre dans ma barn un soir après trois ou quatre verres et qu’on se met à jouer des tounes de Joe Dassin l’une après l’autre.»

Mais encore? «Imaginez un film de Sergio Leone, mais édité par Tarantino.»

Plaisir coupable

Ce projet a aussi des vertus nostalgiques pour Garou. Il a découvert Joe Dassin en écoutant des cassettes 8-pistes dans l’auto de ses parents, quand il était enfant.

«On chantait ça en famille. Ça m’a tout le temps suivi, que ce soit quand j’ai commencé à jouer de la guitare autour des feux de camp, dans mes trips de jeunesse, quand on partait en gang en camping», se souvient Garou, pour qui Dassin a été à l’adolescence un «plaisir coupable».

«Je n’osais pas dire que je tripais Joe Dassin parce que j’étais dans une gang de punks et de hard rock. À un moment donné, je me suis retrouvé dans un trip de camping avec une gang qui écoutait Dassin et j’ai fait : wow, je ne suis pas tout seul.»

Charlebois à la rescousse

Parmi les pièces qu’il souhaitait inclure dans l’album, il y en avait une qui posait un problème : Les plus belles années de ma vie.

Garou y tenait, mais il se demandait si lui, né en 1972, avait la légitimité de chanter, comme son interprète original, qui jouait dans des festivals dans les années 1960. Il a envisagé de demander la permission de changer les dates dans les paroles de la chanson avant de trouver la solution : demander à Robert Charlebois de l’accompagner.

«Ça faisait longtemps qu’on avait envie de faire quelque chose ensemble, mais quand je lui ai proposé, je partais de loin. Robert n’est pas le genre à faire des reprises. Il m’a fait une drôle de face. Je lui ai joué la toune, il m’a demandé de le laisser y penser.»

Il a accepté.

«Quand on l’a faite en studio, Robert a dit : c’est écœurant, il n’y a pas une phrase là-dedans où je ne me retrouve pas.»

C’est ainsi qu’est né le tout premier duo Garou-Charlebois.