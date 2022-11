Hausse de la violence armée: huit rappeurs tués dans les dernières années

C’est connu: les rappeurs mènent une vie de rêve, voyageant pour donner des concerts et faire la fête, mélangeant parfois drogues et violence. En raison de leur mode de vie ou de leur passé compliqué, les choses peuvent dangereusement s’envenimer pour aboutir à une fin tragique. Voici quelques étoiles montantes du rap américain et québécois qui ont été assassinées ces derniers mois.

• À lire aussi: Un rappeur du groupe Migos tué par balles

• À lire aussi: La police de Laval a trouvé une recette pour contrer la violence armée

• À lire aussi: Montée de la violence armée: six rappeurs assassinés en un peu plus d’un an à Montréal

La liste des rappeurs morts par balles ne cesse de s’allonger. Les règlements de compte et les fusillades font de nouvelles victimes chaque année, autant aux États-Unis qu’à Montréal.

1. Takeoff, du groupe Migos

Nouvellement annoncé: le rappeur américain Takeoff, membre du groupe Migos, a été tué par balle le mardi 1er novembre dans un club de bowling de Houston, au Texas, à l’âge de 28 ans.

AFP

De son vrai nom Kirshnik Khari Ball, l’artiste passait la soirée avec l’un des membres de son groupe vers 2h30 quand la police a été appelée pour des coups de feu, selon le média TMZ.

Né le 18 juin 1994, Takeoff était connu pour faire partie du groupe de rap Migos avec son oncle Quavo et son cousin Offset, aujourd’hui marié à la rappeuse Cardi B. L’ensemble originaire d’Atlanta s’est fait connaître en 2013 avec sa chanson Versace que l’artiste canadien Drake avait remixé.

2. Pop Smoke

AFP

Lorsque sa deuxième compilation musicale Meet the Woo 2 est sortie en février 2020, personne ne se doutait que ce serait sa dernière. Le matin du 19 février, Pop Smoke a été tué par balle dans sa maison de location de Hollywood Hills, deux semaines plus tard. Il n’avait que 20 ans.

Le rappeur, chanteur et auteur-compositeur Pop Smoke était un élément clé de l’explosion de la musique de hip-hop «drill» de Brooklyn. Aussi connu sous le nom de Bashar Barakah Jackson, l’avant-gardiste a émerveillé ses fans avec des chansons comme Welcome to the Party et Dior.

3. XXXTentacion

AFP

Le corps du rappeur XXXTentacion a été retrouvé inanimé dans sa voiture après une fusillade alors qu’il sortait d’un concessionnaire motos le 18 juin 2018 à Deerfield Beach, près de Miami en Floride.

Les coups de feu auraient été tirés par deux individus depuis un autre véhicule. Un témoin a constaté la scène avant de diffuser une vidéo sur Twitter dans laquelle on distingue le corps inerte de Jahseh Dwayne Onfroyque. Selon les rumeurs, il aurait fait partie d’un cambriolage tourné au vinaigre.

Les assaillants de l’attaque sont repartis avec un sac de marque Louis Vuitton. Quatre hommes ont été inculpés pour leur rôle dans le vol et la fusillade, dont le présumé tireur Michael Boatwright.

AFP

Au moment de sa mort, XXXTentacion était très controversé. D’ailleurs, le même jour, Jimmy Wopo, étoile montante de la scène rap de Pittsburgh a trouvé la mort dans des circonstances similaires après une autre fusillade en voiture survenue dans son quartier de Hill District. Il avait 21 ans.

4. Jeune Loup

Photo courtoisie, Instagram

Le rappeur Pierre Clermont-Duquerns, connu sous le nom de «Jeune Loup» a été assassiné par balle le 8 août 2021 dans l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, alors âgé de 22 ans.

Vers 21h45, des coups de feu ont été entendus dans le voisinage près du boulevard Crémazie est, à la hauteur de l’intersection avec la rue Cartier.

Jeune Loup a succombé à ses blessures quelques heures plus tard après l’incident, faisant de cet événement le 17e homicide depuis le début de l’année 2021 dans la métropole.

5. PnD Rock

Rakim Hasheem Allen, plus connu sous le nom PnB Rock, est mort le 12 septembre 2022 alors qu’il dînait avec la mannequin Stephanie Sibounheuang dans un restaurant de Los Angeles.

Selon le média américain TMZ, le rappeur aurait été la cible d’un braquage. Un individu se serait rapproché de leur table, pointé une arme et lui a demandé de lui donner ses biens, rapporte le Los Angeles Times, avant de tirer à bout portant. Selon le média, il a été ciblé pour ses bijoux.

Le quotidien rapporte que quelques minutes avant la fusillade, la petite amie du rappeur avait posté sur le réseau social Instagram une photo géolocalisée. La publication a été supprimée plus tard. Né en 1991 à Philadelphie, il est mort à l’âge de 30 ans.

Celui qui s’était fait connaître avec le titre Selfish, avait collaboré avec des stars comme 50 Cent ou Ed Sheeran.

6. Young Dolph

AFP

Avant sa mort en 2021, le rappeur Adolph Robert Thornton Jr ou Young Dolph avait échappé à deux fusillades en 2017, à Charlotte et à Los Angeles. La troisième fut malheureusement fatale.

Alors qu’il se trouvait dans un magasin de biscuits le 17 novembre 2021 à Memphis, dans le Tennessee, le rappeur de 36 ans a été la cible d’un homme qui a surgi et lui a tiré dessus.

«À 12h24, les agents de la police de Memphis ont été appelés sur les lieux d'une fusillade» et «une victime de sexe masculin a été localisée et déclarée morte sur place», a affirmé la police locale dans un communiqué, avant de découvrir l'identité de la victime.

AFP

Le rappeur s'est fait connaître avec des chansons telles que Major et son album Rich Slave sorti en 2020 qui a rapidement atteint les cimes du classement musical Billboard 200.

7. Drakeo the Ruler

AFP

Le rappeur Drakeo the Ruler a été poignardé dans les coulisses d’un festival musical à Los Angeles, le 19 décembre 2021. De son vrai nom Darrell Caldwell, l’artiste de 28 ans devait se produire lors du concert Once Upon a Time in LA, avec les vedettes Snoop Dogg, Ice Cube et 50 Cent.

Live Nation, qui a aidé à l’organisation du festival, a clos l’événement peu après l’annonce de l’incident. «Par respect pour ceux impliqués et en coordination avec les autorités locales, artistes et organisateurs il a été décidé de ne plus continuer» les spectacles prévus, a indiqué le promoteur.