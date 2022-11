Au début de la saison, les observateurs et les experts s’attendaient à une saison très difficile pour le Canadien. Plusieurs s’attendaient à une longue agonie de 82 matchs. Toutefois, après 10 rencontres, l’équipe de Martin St-Louis a démontré qu’elle a l'intention d’être compétitive tous les soirs.

Mis à part un ou deux occasions, le Canadien a été dans le coup. Il a évité de subir des dégelées comme on voyait trop souvent la saison dernière.

Depuis l’arrivée de St-Louis et du nouveau groupe de direction, il y a un changement de culture qui est en train de s’opérer au sein de l’équipe. On voit plusieurs exemples concrets sur et à l’extérieur de la patinoire.

«Je trouve qu’on est organisés, a expliqué Martin St-Louis. On a travaillé fort là-dessus cet été. On a fait beaucoup de présentations durant le camp et depuis le début de la saison.

«Les meilleures équipes dans la Ligue sont très organisées que ce soient les mises en jeu, les unités spéciales ou les concepts en zone offensive ou défensive. Je suis content de notre éthique de travail et du fait qu’on livre bataille à tous les matchs.»

Le Canadien présente un dossier de ,500 avec cinq victoires et autant de défaites. On est loin de la catastrophe annoncée au départ.

«Nous avons des joueurs fiers. Le personnel d’entraîneurs et l’organisation le sont autant. On a nos propres standards qu’on bâtit. On ne s’en fait pas avec les attentes extérieures. Tout ce qui vient de l’extérieur, c’est du bruit. Tu dois mettre tes écouteurs et tu continues.»

Une meute qui suit

St-Louis et ses adjoints ont réussi à bâtir un bon esprit de corps dans un court délai. Les joueurs se serrent les coudes dans les moments difficiles.

«J’aime notre mentalité de groupe. On est ensemble.Ce qui m’impressionne le plus, c’est leur engagement mental. Pour être organisé, ça prend beaucoup de meetings et de vidéos.

«On sait qu’on leur demande beaucoup sur le plan physique, mais aussi au niveau mental. Je suis fier du groupe et on va continuer à bâtir.»

On en a eu un bel exemple lors du match contre le Wild mardi soir. Juraj Slafkovsky a été plaqué par-derrière par Marco Rossi. Après l’incident, Jake Evans n’a pas hésité à rendre une visite de courtoisie à l’attaquant adverse.

«Peu importe qui se trouve sur la glace, je me sens en sécurité, a souligné Slafkovsky. C’est le genre de chose qui arrive et il faut seulement que j’apprenne de cela.»

Des ingrédients contagieux

Les joueurs du Canadien ont également démontré qu’ils ne baisseront pas les bras même s’ils tirent de l’arrière durant un match.

«C’est quelque chose de contagieux. Lorsque tu vois des gars qui continuent de se battre, tu continues de te battre. Quand tu vois tes leaders travailler, c’est contagieux. Tout le monde embarque. Ce n’est pas l’histoire de deux ou trois joueurs. C’est le groupe.»

Puis, lors des entraînements, c’est rare de voir des joueurs avec la mine basse. La bonne humeur est souvent au rendez-vous.

«L’enthousiasme, c’est un ingrédient qui est très important dans la recette. C’est une grosse partie de nos succès. C’est facile de se perdre dans une ligue aussi dure que celle-là.»