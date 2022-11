La LCF fait une erreur et s’excuse

La Ligue canadienne de football (LCF) a mal calculé le résultat des votes pour la composition des équipes d’étoiles de sa saison régulière et dévoilé l’identité des mauvais joueurs, mercredi.

• À lire aussi: Le dernier match à Montréal de Eugene Lewis?

• À lire aussi: Les Alouettes, un pari risqué pour la Coupe Grey

En matinée, la première sélection du circuit a fait écarquiller bien des yeux à travers le Canada. Ce fut notamment le cas chez les Alouettes, alors que seulement deux joueurs faisaient partie de la formation étoilée de l’Est.

Ces deux représentants des Moineaux étaient le receveur de passes Eugene Lewis et le demi défensif Najee Murray. Si le premier mérite pleinement cet honneur, on ne peut pas en dire autant du second.

Après l’entraînement, plusieurs membres des Alouettes ne semblaient d’ailleurs pas trop comprendre la logique de la LCF.

«Je pense que c’est fou, a déclaré Lewis. Il faut toutefois en prendre et en laisser avec ce type d’honneur, car il y a beaucoup de gars qui le méritent et qui sont snobés. C’est spécial que nous ayons seulement deux gars sur l’équipe d’étoiles. Il y a beaucoup de mes coéquipiers en défensive, en offensive et sur les unités spéciales qui ont connu une très bonne saison.»

«La LCF offre ses plus sincères excuses à tous ceux qui ont participé à ce projet, particulièrement aux joueurs qui ont été incorrectement identifiés comme des étoiles et ceux qui auraient dû l’être», a indiqué le circuit dans un communiqué.

«La LCF transmet aussi ses excuses à ses partisans pour cette erreur inacceptable.»

Finalement, ce sont quatre footballeurs des Alouettes qui ont été nommés parmi l’équipe d’étoiles de leur section. Il s’agit de Lewis, le joueur de ligne offensive Landon Rice, le demi défensif Wesley Sutton et le spécialiste des retours de botté Chandler Worthy.