Le CF Montréal ignoré pour le onze de l’année

La Major League Soccer (MLS) a dévoilé mercredi les membres de son onze de l’année 2022, qui ne compte sur la présence d’aucun joueur du CF Montréal.

L’Union de Philadelphie, meilleure équipe de l’Association de l’Est cette année, a raflé la majorité des postes. Élu gardien de l’année, Andre Blake a logiquement pris la place devant le filet de la formation étoile de la MLS. Il a notamment réussi 15 jeux blancs.

Philadelphie n’a octroyé que 26 buts en 34 matchs en 2022, et les défenseurs Jakob Glesnes et Kai Wagner en sont grandement responsables. Le Norvégien et l’Allemand en sont à une première sélection sur le onze de l’année.

Le défenseur central Walker Zimmerman (Nashville SC) est le troisième membre de cette ligne arrière, lui qui fait partie des meilleurs de la MLS pour une quatrième saison consécutive. Dans l’histoire du circuit, seuls Chris Armas, Landon Donovan, Marco Etcheverry et Robbie Keane ont réussi cet exploit.

Le milieu de terrain Daniel Gazdag, auteur de 22 buts et 10 mentions d’aide, complète les nominations chez l’Union. Le milieu de la formation est aussi formé de Sebastian Driussi (Austin FC), de Luciano Acosta (Cincinnati FC) et du récipiendaire du Soulier d’or Hany Mukhtar (Nashville SC).

À l’avant, c’est un mélange de jeunesse et d’expérience. L’ailier mexicain Carlos Vela (Los Angeles FC) ainsi que les attaquants Jesus Ferreira (FC Dallas) et Brandon Vazquez (FC Cincinnati) complètent ce groupe.

Le onze de l’année a été déterminé par les votes des membres des médias, des joueurs et des entraîneurs de la MLS.