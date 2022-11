L’Océanic privé de cinq joueurs contre les Cataractes

RIMOUSKI - L’Océanic de Rimouski amorcera une séquence de trois matchs en quatre jours ce jeudi à domicile contre les Cataractes de Shawinigan avec un alignement minimal de 20 joueurs puisque cinq joueurs manqueront à l’appel.

Luke Coughlin et Xavier Filion sont sa liste des blessés à long terme tandis que les recrues de 16 ans Quinn Kennedy et Spencer Gill participent au Défi mondial des moins de 17 ans du 3 au 12 novembre, en Colombie-Britannique. L’attaquant recrue Lyam Jacques purgera le premier de deux matchs de suspension pour une bagarre planifiée survenue en troisième période dimanche dernier contre Charlottetown. Heureusement que le défenseur Mathis Aguilar sera en mesure de renouer avec l’action, lui qui a raté les sept derniers matchs des siens en raison d’une blessure.

Pas d’enseignement pour combattre

Concernant les bagarres qui sont de plus en plus rares dans la LHJMQ, l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, estime qu’il s’agit d’une bonne chose. « On ne donne pas de trucs aux gars pour apprendre à se battre. Ça se faisait un peu à mon arrivée avec l’équipe, mais plus maintenant. Nous n’avons jamais envoyé un gars se battre. Je continue de croire que le hockey est meilleur sans bagarre. Quand il y en a une, je suis capable de vivre avec et je vois que certains partisans aiment ça aussi. J’aime ça qu’il y en ait moins. Mais, les éradiquer totalement, j’ai encore une retenue. Il y a beaucoup de choses qui se font sur la glace que certains se permettent ».

Se méfier des Cataractes

Même s’ils ont perdu leurs six derniers matchs, l’Océanic se méfie des Cataractes. « Il reste encore plusieurs joueurs qui ont gagné la Coupe du président le printemps dernier. Ils ont une des défensives les plus mobiles du circuit avec les jeunes Miguel Tourigny, Angus Booth et Isaac Ménard. William Veillette a déjà 10 buts », a commenté Serge Beausoleil.

Louis Robin de retour contre son ancienne équipe

Les Cataractes ont annoncé mercredi matin s'être entendus avec l’ex-Océanic Louis Robin, qui disputera son premier match de la saison face à son ancienne équipe. L’attaquant suisse de 19 ans rejoint donc son compatriote Lorenzo Canonica. Il avait amassé 33 points en 53 parties l’an dernier avec l’Océanic. Une blessure impliquant une assez longue convalescence avait incité l’Océanic à se tourner vers Jan Spynar pour former le duo de joueurs européens avec le gardien Patrik Hamrla, qui sera d’ailleurs le partant jeudi contre les Cats.