Logan Thompson sort de l’ombre

Le parcours vers la Ligue nationale de hockey (LNH) de Logan Thompson a été pour le moins atypique.

• À lire aussi: Qui viendra à bout des Bruins?

• À lire aussi: Remparts: privés de Huchette pendant 4 mois

Le gardien des Golden Knights de Vegas a gravi les échelons un à un, étant toujours sous-estimé, et il connaît désormais un début de saison qui le place dans la course au trophée Vézina.

L’histoire du hockeyeur de 25 ans est la preuve qu’il ne faut jamais abandonner. Jamais repêché après de modestes performances dans la Ligue junior de l’Ouest, Thompson a été invité aux camps des Knights et des Capitals de Washington.

Ces derniers avaient toutefois trop de gardiens dans leurs rangs et aucune autre formation de l’ECHL n’était disposée à lui offrir un contrat. Il est ainsi allé à l’université Brock, à St. Catharines, en Ontario, pour étudier la gestion sportive, tout en intégrant le programme de hockey.

Le natif de Calgary a connu une superbe saison dans l’OUAA et ça lui a permis de s’entendre avec le Thunder des Adirondacks en 2018-2019, puis les Stingrays de la Caroline du Sud l’année suivante. Il était de retour dans le giron des Capitals, mais c’est là que les Golden Knights sont revenus dans l’histoire.

Vegas a octroyé un contrat d’entrée de deux ans à Thompson, qui a ensuite mené son club-école, les Silvers Knights d’Henderson, à la finale de la Ligue américaine. La carrière de l’Albertain était relancée, lui qui a même joué ses huit premières minutes dans la LNH en 2020-2021 pour un remplacement d’urgence.

«C’est nul de ne pas être repêché ou de toujours te faire dire que tu n’es pas assez bon. Il faut que tu utilises ça comme motivation. Il y a des tonnes de hockeyeurs talentueux, mais il faut travailler et c’est quelque chose qui me rend heureux, la façon dont j’ai travaillé», a-t-il expliqué mercredi au site web de la LNH.

Au bon endroit au bon moment

Comme pour son premier match dans l’uniforme doré, Thompson a profité des blessures devant la cage des Knights l’an dernier. Avec Robin Lehner à l’écart en fin de campagne, le jeune homme a été poussé sous les feux de la rampe. Il a montré une fiche de 10-5-3, un taux d’efficacité de ,914 et une moyenne de buts alloués de 2,68.

Les Golden Knights n’ont néanmoins pu se qualifier pour les séries éliminatoires et Thompson a reçu l’invitation du Canada pour participer au Championnat du monde. Son étoile brillait de plus en plus, mais beaucoup de doute a entouré Vegas avant la saison actuelle, surtout en raison de l’absence à long terme de Lehner.

Croyant au talent de sa recrue, mais peut-être inquiets de savoir s’il pouvait rééditer ses exploits de 2021-2022, les Knights ont effectué une transaction pour acquérir Adin Hill. Celui-ci a très bien fait jusqu’à maintenant, mais Thompson a réellement prouvé qu’il avait l’étoffe d’un numéro 1.

«Tu entends tout ce bruit et chaque chose que les experts et les analystes de données avaient à dire sur moi. Ça me motive à continuer ce que je fais et à contredire les gens», a expliqué celui qui possède un dossier de 5-2-0, une moyenne de buts accordés de 1,73 et un taux d’efficacité de ,938.

«Je crois que toute l’équipe connaît le départ que nous espérions. Ça nous a pris un moment pour nous ajuster au nouveau système, mais depuis, notre équipe s’est grandement améliorée par rapport à l’an dernier», a mentionné Thompson, dont la formation trône au sommet de la section Pacifique.