Mégafuite de données: comment réclamer ses 90$ sans effort avec Desjardins

Depuis le 18 octobre, tous les membres et clients de Desjardins touchés par la mégafuite de renseignements personnels de 2019 peuvent déposer une réclamation en ligne et recevoir facilement 90 $ de dédommagement.

«Il y a quand même 200 millions $ qui sont disponibles pour le groupe», rappelle Jérémie Longpré, avocat chez Kugler Kandestin, une des firmes qui ont lancé un recours collectif contre Desjardins.

Le juriste veut encourager les nombreuses personnes concernées à aller chercher leur compensation.

«Le portail de réclamation est très bien fait et il est très simple. Ça vaut vraiment la peine parce que cela ne prend que quelques minutes pour formuler la réclamation et la demander», soutient-il.

Depuis juillet, les personnes ayant reçu un avis de Desjardins pouvaient déjà déposer leur réclamation. Mais depuis le 18 octobre, ce sont toutes les personnes touchées par l’incident qui peuvent réclamer une compensation directement en ligne. Rappelons que plus de 9 millions de membres ou clients de Desjardins ont été touchés par la fuite de données personnelles.

200 millions $ à verser

La coopérative bancaire s’est engagée, dans un règlement hors cour approuvé par la Cour supérieure du Québec en juin, à verser plus de 200 millions $ d’indemnisation à ses clients et membres.

Les requérants peuvent réclamer jusqu’à 90 $ pour une perte de temps. Aucune documentation demandée. Ils ont jusqu’au 20 avril 2023 pour faire la demande. Le paiement aux membres sera émis avant le 19 juillet 2023, d’après le site Règlement de Desjardins.

En cas de vol d’identité, une indemnisation de 1000 $ peut aussi être réclamée. Dans ce cas précis, des documents prouvant la situation sont nécessaires et la période de réclamation courra jusqu’en octobre 2025.

Les membres ont aussi accès au service de surveillance Equifax, aux frais de Desjardins, pour une durée de cinq ans. Ils ont jusqu’au 20 octobre 2023 pour en faire la demande.

Le Journal a testé le site Règlement Desjardins : quelques informations et cinq minutes suffisent pour réclamer l’indemnisation de 90 $.

Deux clics et nous voici dans le formulaire d’indemnisation. Après avoir rempli des informations personnelles très basiques – prénom, nom, adresse, courriel et numéro de téléphone –, les options de réclamations sont proposées. On peut obtenir jusqu’à 90 $ pour perte de temps sans avoir à fournir de preuve, ou 1000 $ pour vol d’identité, avec preuves cette fois.

En choisissant l’option «perte de temps», le demandeur a droit à 18 $ par heure perdue, jusqu’à concurrence de 90 $. Pour obtenir le montant maximum, c’est assez facile. On ajoute les différentes actions déjà prédéfinies parmi une liste défilante : inscription à Equifax, recherche d’informations, etc. On ajoute une courte description et le temps alloué à la tâche. C’est complété.

En choisissant l’option «Vol d’identité», le portail explique clairement les cas pour lesquels la réclamation en ligne est acceptée. Ici, il faudra fournir plus de détails pour obtenir 1000 $ : la date du vol d’identité, une description, et des documents prouvant les faits. Mais si c’est votre cas, la démarche reste rapide et aisée.

L’opération se termine par le choix du mode de réception du paiement : par chèque ou virement Interac. Le processus a été complété sans encombre en quelques minutes. Au besoin, une ligne téléphonique est mise à disposition. Un courriel et un numéro de confirmation sont envoyés pour suivi.