Netanyahou surfe sur la droite extrême

Au moment d’écrire ces lignes hier soir, le bloc de l’ex-premier ministre Benjamin Netanyahou semblait se diriger vers la victoire avec une faible majorité de sièges, selon les sondages à la sortie des urnes.

Pour la cinquième fois depuis 2019, les Israéliens ont participé à des élections dans l’espoir de sortir le pays de l’impasse politique qui le paralyse depuis trois ans et demi.

Les profondes divisions qui déchirent le pays empêchent les partis politiques de maintenir des coalitions gouvernementales fonctionnelles.

Le système électoral proportionnel donne aux petits partis la capacité de forcer les grandes formations à se plier à leur volonté pour s’assurer de leur appui.

Et comme partout dans le monde, l’ambition personnelle des politiciens l’emporte souvent sur le bien commun.

Netanyahou persiste et signe

L’élection était largement considérée comme un vote pour ou contre lui. Un tel résultat marquerait un retour spectaculaire pour Netanyahou, chassé du pouvoir l’an dernier après un règne de 12 années consécutives. Il espérait y revenir pour éviter son procès pour fraude, abus de confiance et corruption.

Il bénéficiait du soutien du provocateur d’extrême droite Itamar Ben-Gvir et de son parti, Otzma Yehudit (Force juive). Il a été reconnu coupable d’incitation au racisme et de soutien au groupe Kach – dont il a déjà été membre – qui est sur la liste des organisations terroristes du Canada. Ben-Gvir est en voie de devenir un acteur clé de la politique israélienne.

Même s’il n’est pas majoritaire, le parti de Benjamin Netanyahou, le Likoud, reste le plus important à la Knesset, qui compte 120 sièges.

Si la tendance se maintient

Le bloc de Netanyahou qui, en plus de fanatiques d’extrême droite, inclut deux partis ultra-orthodoxes juifs est donc en passe d’atteindre les 61 sièges nécessaires pour former le gouvernement. Il ne manquerait que quatre à cinq sièges au bloc centriste et laïc dirigé par Yair Lapid pour rester au pouvoir. Quatre sièges sont projetés à des partis arabes qui pourraient le soutenir. Le sort de Netanyahou va-t-il dépendre du taux de participation électorale des Arabes israéliens qui constituent 17 % de la population ?

Si la victoire de Netanyahou se confirme, le gouvernement le plus extrémiste de l’histoire d’Israël sera investi du pouvoir. Ben-Gvir, qui aura sans doute des responsabilités importantes dans son cabinet, a appelé à la création d’un ministère pour inciter les Arabes « ennemis » avec la citoyenneté israélienne à émigrer et il a appelé à mettre fin à l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Les sondages de sortie des urnes peuvent être erronés, surtout lorsqu’il s’agit de luttes serrées comme c’est le cas ici. Les chiffres officiels, qui seront annoncés vendredi, pourraient encore produire un résultat différent.

Les élections en Israël n’aboutissent presque jamais à des victoires claires. Elles donnent souvent lieu à des semaines – voire des mois – de tractations pour former un gouvernement de coalition.

On verra bien si l’ère des impasses politiques paralysantes va se poursuivre avec une sixième élection, possible dès le printemps prochain.