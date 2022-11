NFL: plusieurs échanges à la date limite

Plusieurs équipes fourbissent leurs armes pour attaquer la seconde moitié de la saison dans la NFL, avec dix échanges qui sont survenus hier, à la date limite des transactions.

Ce n’est pas encore la frénésie de la LNH pour cette date fatidique, mais c’est tout de même une journée record dans la NFL. Au total, la semaine aura produit 13 transactions, du jamais-vu. Comme quoi les équipes n’hésitent plus à se départir de choix au repêchage pour tenter le grand coup.

Le troc qui a fait le plus de bruit est venu des Dolphins, qui ont acquis le chasseur de quarts-arrières Bradley Chubb, des Broncos. Pour ce faire, ils ont cédé un choix de première ronde en 2023 (celui obtenu des 49ers), un choix de quatrième ronde en 2024 et le porteur de ballon Chase Edmonds.

Les Dolphins ont assurément l’attaque pour rivaliser avec les puissances de la ligue, mais la défense soulevait des points d’interrogation, avec seulement 15 sacs du quart au compteur. Chubb, qui n’a que 26 ans, se joint au prometteur Jaelan Phillips, 23 ans.

Autres transactions

Dans une conférence où pendant des années, il faudra chercher à abattre les Josh Allen, Patrick Mahomes, Joe Burrow, Lamar Jackson et Justin Herbert, on peut comprendre pourquoi les Dolphins ont cédé un premier choix.

Les Vikings, au sommet de leur division et au deuxième échelon de la Conférence nationale, ont ajouté une nouvelle menace à leur attaque aérienne en obtenant l’ailier rapproché TJ Hockenson, des Lions (avec deux choix de quatrième ronde), en retour d’un choix de deuxième et d’un autre de quatrième ronde.

Il est difficile de s’expliquer la stratégie des Lions. Même en reconstruction, pourquoi échanger l’un de leurs meilleurs éléments offensifs, âgé de seulement 25 ans ?

Dans la même division, les Bears ont donné un choix de deuxième tour aux Steelers contre le receveur canadien Chase Claypool. Plusieurs critiquent déjà la transaction. Pas ici ! Claypool est un receveur de gros format, ce que les Bears n’ont pas dans leurs effectifs.

Il n’a pas retrouvé son taux de productivité de sa saison recrue, mais à Pittsburgh, la qualité des quarts-arrières autour de lui était médiocre. Les Bears doivent continuer d’aider le jeune quart-arrière Justin Fields.

Au rayon des coups inusités, les Jaguars décrochent la palme. Ils ont mis la main sur le receveur Calvin Ridley, des Falcons. Comble de l’ironie, Ridley est suspendu pour la saison... parce qu’il a parié illégalement sur les Falcons face aux Jaguars, l’an dernier. Ça ne s’invente pas !

En 2020, il s’est classé dans le top 10 pour les verges amassées et les touchés parmi les receveurs. Une arme dont les Jaguars avaient besoin pour 2023.

DUEL DU JEUDI

Les forces en présence

Eagles de Philadelphie

Jalen Hurts | Quart-arrière | 10 T, 2 INT, 1799 verges

Miles Sanders | Porteur de ballon | 5 T, 563 verges

AJ Brown | Receveur | 5 T, 659 verges

Texans de Houston

Davis Mills | Quart-arrière | 8 T, 6 INT, 1502 verges

Dameon Pierce | Porteur de ballon | 3 T, 539 verges

Brandin Cooks | Receveur | 1 T, 354 verges

JOUEUR À SURVEILLER

Derek Stingley Jr. | Demi de coin, Texans

Photo AFP

Les Texans ont sélectionné Stingley avec le troisième choix au total et le demi de coin ne déçoit pas, même s’il n’a pas pour l’instant le même impact que Sauce Gardner avec les Jets. Stingley est deuxième chez les Texans avec cinq passes rabattues et quatrième pour les plaqués avec 40. Il en aura plein les bottes demain soir face aux dangereux receveurs des Eagles. À noter qu’une autre recrue dans la tertiaire des Texans performe bien, soit le maraudeur Jalen Pitre.

MA PRÉDICTION

Eagles 31 - Texans 17

L'état des forces dans la NFL - semaine 9

1. Bills de Buffalo 6-1

Semaine dernière : 1

Les Bills ont opté pour deux ajouts mineurs en envoyant le porteur Zack Moss aux Colts avec un sixième choix en retour d’un autre porteur plus polyvalent, Nyheim Hines. Ils ont aussi obtenu le maraudeur Dean Marlowe pour aider à une position où les blessures frappent.

2. Eagles de Philadelphie 7-0

Semaine dernière : 2

Même si quelques équipes chauffent les Eagles dans la Conférence nationale, ils sont vraiment loin devant. La défense a limité ses rivaux à 17 points ou moins dans cinq des six derniers duels. Il y a une belle profondeur sur les deux fronts, surtout avec l’ajout de Robert Quinn.

3. Chiefs de Kansas City 5-2

Semaine dernière : 3

Les Chiefs ont profité de leur semaine de congé pour obtenir le receveur de deuxième année Kadarius Toney, premier choix des Giants en 2021. S’il y a une organisation qui peut casser son attitude, c’est bien celle-là. Si Toney retrouve sa motivation, c’est un élément explosif de plus.

4. Cowboys de Dallas 6-2

Semaine dernière : 6

Fans des Cowboys, réjouissez-vous. Depuis 1989, les Cowboys ont commencé 10 fois une saison avec un dossier de 6-2 ou mieux et chaque fois, ils se sont qualifiés pour les séries. Les Cowboys sont 8-0 dans la carrière de Tony Pollard quand il touche le ballon 15 fois ou plus.

5. Vikings du Minnesota 6-1

Semaine dernière : 5

Et ça continue pour les Vikings ! C’est une cinquième victoire de suite et encore une fois, une victoire par une possession. Encore une fois, ça n’aurait jamais dû être aussi serré. Les Mauves performent, mais se compliquent la vie. Za’Darius Smith a été dominant avec trois sacs.

6. Ravens de Baltimore 5-3

Semaine dernière : 8

Les Ravens ont négocié pour obtenir le secondeur intérieur Roquan Smith, des Bears. Une solide acquisition qui cadre parfaitement avec le moule de l’organisation depuis toujours. Smith domine au chapitre des plaqués dans la ligue. Reste à voir s’ils s’entendront à long terme.

7. Titans du Tennessee 5-2

Semaine dernière : 9

Les Titans ont signé cinq victoires de suite et leur début de saison boiteux semble provenir d’une autre vie. Dimanche, ils ont battu les Texans même si leur quart-arrière recrue Malik Willis n’a lancé que 10 passes. Il faut dire que 314 verges au sol, ça aide beaucoup un pivot recrue.

8. Seahawks de Seattle 5-3

Semaine dernière : 13

On parle beaucoup de Geno Smith, avec raison, parce qu’il représente une belle histoire cette saison. Chapeau tout de même à la défense, qui a complètement neutralisé Saquon Barkley dans la victoire face aux Giants. Depuis trois semaines, cette défense se lève.

9. Giants de New York 6-2

Semaine dernière : 4

Pas de quoi paniquer malgré la défaite pour les Giants, qui sont encore en excellente posture. La semaine de pause fera du bien pour les blessés à l’attaque et le retour se fera face aux Texans et aux Lions. Pour une rare fois, Saquon Barkley a été limité et les Giants ont payé.

10. 49ers de San Francisco 4-4

Semaine dernière : 15

Les 49ers ont remporté un match tellement important dimanche, face aux Rams. Non seulement ils se retrouvent avec une fiche de ,500, mais surtout, ils ont maintenant un dossier de 3-0 dans leur division. Certains joueurs éclopés devraient revenir après la semaine de congé.

11. Dolphins de Miami 5-3

Semaine dernière : 14

En plus de la mégatransaction impliquant Bradley Chubb, les Dolphins ont bougé dans le champ-arrière en faisant l’acquisition du porteur Jeff Wilson Jr., des 49ers. Il ne va pas révolutionner l’attaque, mais c’est un autre marchand de vitesse qui s’ajoute au lot.

12. Bengals de Cincinnati 4-4

Semaine dernière : 7

Joe Burrow a déjà réussi bien des choses dans sa jeune carrière, mais les Browns sont une énigme qu’il n’arrive pas à élucider avec quatre défaites en autant de matchs contre eux. Défensivement, la perte du demi de coin Chidobe Awuzie fera très mal.

13. Jets de New York 5-3

Semaine dernière : 10

Il y a une semaine, les supporteurs des Jets débordaient d’enthousiasme. Cette semaine, la performance du jeune quart Zach Wilson leur donne des haut-le-cœur. Wilson peut encore progresser, mais ses crampes au cerveau sont tellement énormes qu’il y a lieu d’être inquiet.

14. Chargers de Los Angeles 4-3

Semaine dernière : 16

La semaine de congé aura probablement fait grand bien à Justin Herbert, qui aura enfin pu prendre un minimum de répit pour soigner sa blessure aux côtes. À ses trois derniers matchs, il a réussi une seule de ses 13 passes sur 20 verges et plus. Voyons voir après la pause !

15. Patriots de la Nouvelle-Angleterre 4-4

Semaine dernière : 22

Le vétéran maraudeur Devin McCourty a réalisé deux interceptions, une première pour lui depuis un match face aux Bills en 2012, il y a 10 ans. À l’attaque, les Patriots ont encore eu droit à un match ordinaire de Mac Jones, même s’il s’est ressaisi en seconde demie.

16. Rams de Los Angeles 3-4

Semaine dernière : 11

Les porteurs des Rams ont encore une fois été embouteillés avec une maigre récolte de 42 verges en 16 courses. L’équipe a franchi le cap des 100 verges au sol seulement deux fois cette saison, contre cinq fois à pareille date l’an passé. Il n’y a aucune menace dans le champ arrière.

17. Commanders de Washington 4-4

Semaine dernière : 20

Mine de rien, les Commanders ont remporté trois matchs de suite. On parle de victoires contre les Bears, Packers et Colts, trois clubs perdants, mais quand même ! Taylor Heinicke va finir par nous rappeler Tim Tebow : louche pendant 55 minutes et héroïque pour les cinq dernières.

18. Falcons d’Atlanta 4-4

Semaine dernière : 24

Les Falcons se retrouvent en première place de leur division. Même le partisan le plus jovialiste de leur fan-club n’aurait jamais pu imaginer un tel scénario à la mi-saison. Ils ont été chercher du renfort des Chiefs avec le demi de coin Rashad Fenton. Un plus, puisque AJ Terrell est blessé.

19. Buccaneers de Tampa Bay 3-5

Semaine dernière : 12

Encore une fois, l’histoire se répète, la communication ne semblait pas au beau fixe entre Tom Brady et ses receveurs. Le jeu au sol a été limité à 2,9 verges par portée et la défense contre la course n’attraperait pas un virus. Les problèmes sont identiques chaque semaine.

20. Packers de Green Bay 3-5

Semaine dernière : 17

Par le passé, Aaron Rodgers et les Packers nous ont habitués à des débuts de saison chancelants pour ensuite mieux rebondir. Ils peuvent encore faire le coup, mais à part le porteur Aaron Jones, qui produira l’étincelle à l’attaque ? L’équipe n’a pas bougé à la date limite des échanges.

21. Saints de La Nouvelle-Orléans 3-5

Semaine dernière : 25

Alvin Kamara est devenu le premier à connaître au moins 10 matchs avec un touché au sol et un par la passe à ses six premières saisons. Le porteur de ballon en est à quatre matchs de suite avec minimum 100 verges de la ligne de mêlée. Dans une division faible, les Saints sont en vie.

22. Browns de Cleveland 3-5

Semaine dernière : 27

Quel phénomène, ce Nick Chubb ! Il jouerait dans une grosse équipe dominante et il serait une mégavedette bien plus reconnue dans la NFL. Le porteur est actuellement premier pour les verges (841), les touchés au sol (10) et les courses de 20 verges et plus (9). Un monstre !

23. Cardinals de l’Arizona 3-5

Semaine dernière : 18

Même un excellent deuxième match du receveur DeAndre Hopkins n’a pas suffi face aux Vikings. À partir de la fin du troisième quart, les Cardinals ont été coulés par deux interceptions de Kyler Murray et un botté de dégagement échappé. Ça s’appelle courir après le trouble.

24. Bears de Chicago 3-5

Semaine dernière : 21

Les Bears ont reçu des choix de deuxième et cinquième ronde pour Roquan Smith. Il est un excellent secondeur, mais ils ne voulaient pas se lier à lui à long terme et ainsi, devaient chercher à l’échanger. Dans le contexte, ils ont obtenu une bonne valeur en retour.

25. Colts d’Indianapolis 3-4-1

Semaine dernière : 23

La semaine dernière, les Colts changeaient de quart-arrière. Hier, ils ont montré la porte au coordonnateur offensif Marcus Brady. Ça sent de plus en plus la panique à bord. Et si finalement, le génie offensif des Colts était Nick Sirianni, qui a quitté l’an dernier pour les Eagles ?

26. Broncos de Denver 3-5

Semaine dernière : 29

En échangeant Bradley Chubb, les Broncos donnent l’impression de lancer la serviette cette saison. Ce n’est pas faux, mais d’autres jeunes joueurs prometteurs à cette position ont la chance d’impressionner. Baron Browning et Nik Bonitto héritent d’une occasion en or.

27. Raiders de Las Vegas 2-5

Semaine dernière : 19

L’entraîneur-chef Josh McDaniels a bien raison de dire qu’il est le premier responsable des performances décevantes des Raiders sur le plan offensif. Une attaque qui mise sur Derek Carr, Josh Jacobs, Davante Adams et Hunter Renfrow ne peut être aussi insignifiante.

28. Steelers de Pittsburgh 2-6

Semaine dernière : 26

Les problèmes à l’attaque continuent de miner les Steelers avec une seule conversion de troisième essai en 12 tentatives. Il faut toutefois continuer avec le quart-arrière recrue Kenny Pickett plutôt que de revenir à Mitch Trubisky. On apprend dans la défaite, disent les vieux sages.

29. Panthers de la Caroline 2-6

Semaine dernière : 28

La rumeur dit que les Panthers auraient refusé deux choix de premier tour des Rams en 2024 et 2025 pour l’ailier défensif Brian Burns. Vrai que Burns est jeune et excellent, mais c’était toute une compensation. Peut-être trop éloignée dans le temps, cependant.

30. Jaguars de Jacksonville 2-6

Semaine dernière : 30

À son premier match sans partager le champ arrière avec James Robinson (échangé aux Jets), Travis Etienne a amassé 156 verges en 24 courses. À ce stade-ci, c’est par lui que l’attaque doit passer, plutôt que les quelques hauts et trop nombreux bas de Trevor Lawrence.

31. Texans de Houston 1-5-1

Semaine dernière : 31

Derrick Henry, à ses quatre derniers matchs face aux Texans, a couru pour 219, 250, 212 et 211 verges, avec neuf touchés. Arrêtez la saignée ! Étonnant que le receveur Brandin Cooks, qui semblait en demande, n’ait pas été échangé. Il ne sera pas heureux de terminer la saison à Houston.

32. Lions de Detroit 1-5

Semaine dernière : 32

La défense des Lions s’est tellement fait détruire par la passe face aux Dolphins que l’équipe a congédié l’entraîneur des demis défensifs. Il y a d’autres coupables, mais l’équipe donne l’impression d’attaquer le problème et d’être en contrôle de la situation. Pas tellement, comme dirait l’autre.