Québec pourrait déposer un projet de loi «rapidement» pour abolir le serment au roi

Le gouvernement Legault pourrait déposer rapidement un projet de loi pour abolir le serment au roi. Québec solidaire considère cette avenue avec intérêt, si bien que les trois élus péquistes risquent de se retrouver seuls dans leur mouvement de contestation.

«Le gouvernement est prêt à aller rapidement avec le dépôt d’un projet de loi», a assuré le leader parlementaire de la CAQ, Simon Jolin-Barrette, au sortir d’une rencontre avec ses vis-à-vis des autres formations politiques.

L’idée de modifier la loi est évoquée depuis le début de la fronde menée par le PQ et QS contre le serment à la couronne britannique, mais un dépôt à brève échéance pourrait permettre de dénouer l’impasse.

Le leader parlementaire de Québec solidaire, Alexandre Leduc, a saisi la balle au bond. «C’est un élément nouveau, un élément important, qui doit être rapporté à mon caucus et à ma gang pour qu’on l’évalue», a-t-il commenté.

La lettre du président de l’Assemblée nationale, mardi, qui menaçait d’expulsion les députés récalcitrants, fait également partie des «éléments nouveaux» à considérer, pour QS.

Alexandre Leduc souhaite toutefois obtenir des précisions de Québec sur la nature du projet de loi et s’assurer qu’il sera appelé et débattu rapidement.

Le PQ n’écarte aucune option

Le délégué péquiste à la rencontre, Joël Arseneau, planche pour sa part sur une solution politique afin de permettre aux députés de son parti de siéger sans promettre allégeance à Charles III.

Mais son chef, Paul St-Pierre Plamondon, n’écarte aucune option, qu’il s’agisse de se plier au protocole, de s’abstenir de siéger ou de se présenter au Salon bleu, quitte à s’en voir interdire l’entrée.

«Toutes les options sont sur la table et on ne se commettra pas trop longtemps à l’avance. Il n’y a pas d’options qui sont exclues et on ne se commettra pas tant que les négociations n’auront pas lieu», a-t-il déclaré plus tôt dans la journée.

Statut des partis

Les élus étaient réunis pour discuter du statut de Québec solidaire et du Parti québécois, qui n’ont pas obtenu le minimum nécessaire pour être reconnu d’emblée comme groupes parlementaires.

Les quatre formations doivent s’entendre sur les ressources et le temps de parole qui seront accordés aux deux formations.

QS souhaite obtenir une place proportionnelle à son poids en chambre. «On représente maintenant un tiers de l’opposition. Alors, on s’attend, bien sûr à une reconnaissance. On s’attend à occuper un tiers de l’espace de l’opposition, dans les commissions, dans les questions, etc.», a fait savoir M. Leduc.

Malgré tout, il assure que sa formation n’entend pas être «dans les jambes du Parti québécois» qui souhaite également se voir accorder plus de temps et de ressources que son poids à l’Assemblée nationale.