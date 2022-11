Record historique de chaleur à venir ce week-end?

Montréal pourrait battre son «record absolu» de température samedi pour un mois de novembre, alors que le Québec connaît une période de chaleur exceptionnelle depuis la fin du mois d’octobre.

«On sera 10 à 15°C au-dessus des normales de saison à partir de vendredi, explique André Monette, chef du service météorologie pour MétéoMédia. Habituellement, début novembre, les températures se situent autour de 9°C le jour et 1°C la nuit au sud du Québec, et entre 7°C le jour et -1°C la nuit au centre de la province.»

Selon les prévisions d’Environnement Canada et de MétéoMédia, les températures devraient pourtant osciller entre 17 et 23°C entre jeudi et dimanche. Le mercure pourrait même grimper à 23°C samedi à Montréal.

«Il y a une possibilité de battre le record historique de chaleur pour un mois de novembre, souligne Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada. Nous avions atteint 22,4°C en 2020, le maximum jamais enregistré.»

Plusieurs autres records de chaleur «risquent d’être battus à travers le Québec, particulièrement de vendredi à dimanche», ajoute MétéoMédia.

Chaleurs exceptionnelles

Après des températures presque estivales à la fin du mois d’octobre, la province connaît une nouvelle période de redoux en ce début novembre.

«C’est une séquence exceptionnelle, sans toutefois être unique, précise André Monette. En 2020, le sud du Québec avait connu des températures comprises entre 18 et 22°C du 5 au 11 novembre.»

Pour Jean-Philippe Bégin, ces deux périodes successives de chaleur en octobre et novembre pourraient potentiellement représenter un événement historique.

«Dès la semaine prochaine, les climatologues vont analyser les données pour savoir s’il y a un comparable dans le passé, explique le météorologue. On saura alors si c’est du jamais vu ou non.»

Vents chauds du sud

Selon les experts, les températures bien au-dessus des normales de saison pourraient avoir une explication scientifique.

«Au cours des prochains jours, l’est du continent aura une forte crête qui amènera une poussée de chaleur provenant du golfe du Mexique, affirme M. Monette. On a eu le même phénomène du 21 au 26 octobre, qui est en train de se répéter en novembre.»

«On a des poussées d’air froid dans l’ouest, qui crée une déformation du courant-jet, affirme de son côté Jean-Philippe Bégin. Le courant-jet remonte pour l’est du continent, ce qui a pour conséquence que les températures douces des États-Unis prennent toute la place sur le Québec.»

S’ils s’accordent pour reconnaître le caractère inhabituel des températures actuelles, les experts estiment toutefois qu’il est encore trop tôt pour les lier au réchauffement climatique.

«Une partie de ça pourrait être attribuable au changement climatique, reconnaît M. Bégin. Mais il faudrait prouver que ces phénomènes-là arrivent plus souvent pour en dégager une tendance.»