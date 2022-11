The Offspring en tournée au Québec : des fans plus que souriants

La formation punk rock américaine The Offspring s’amène au Québec avec sa tournée Let the Bad Times Roll de passage au Canada. Le chanteur Dexter Holland et le guitariste Noodles ont très hâte de retrouver, vendredi au Centre Bell et samedi au Centre Vidéotron, leurs fans québécois.

À quoi peut-on s’attendre pour votre prestation ?

Noodles : « On a beaucoup de nouveaux éléments pour cette tournée. On ne veut pas tout dévoiler parce qu’on veut garder la surprise pour les fans. Nous sommes contents d’être de retour sur la route après un an et demi d’inaction en raison de la pandémie. C’est cool de jouer devant du public. »

Qu’est-ce que vous aimez de vos tournées au Canada ?

Dexter Holland : « Il y a les Tim Hortons et bien sûr la poutine. Plus sérieusement, on adore se produire au Canada. Le public est enthousiaste et ils amènent beaucoup d’amour et d’énergie. C’est encore plus spécial à Montréal et à Québec. Les audiences sont encore meilleures. »

Est-ce que les spectacles actuels sont différents, en termes d’ambiance, qu’avant la pandémie ?

Noodles : « Il y a une énorme différence. Autant le public que le groupe a faim de musique en direct. Il y a aussi plus de sourires sur les visages qu’on n’en a jamais vus. On sent que les gens sont heureux », a-t-il dit.

Vous avez commencé à travailler sur un nouvel album. Est-ce un peu frustrant, parfois, de composer du nouveau matériel en sachant que le public est plus intéressé par les gros succès ?

Dexter Holland : On aime encore le travail de création en studio. C’est une grande partie de ce qu’on est. On aime nos vieilles chansons qui nous représentent, mais on ne peut pas, non plus, se répéter et faire constamment les mêmes choses. On essaie de ne pas trop penser à ça et faire ce qu’on a envie de faire lorsqu’on se retrouve en studio. »

Noodles : « La signature Offspring est toujours présente dans nos nouvelles chansons. Les gens les chantent durant nos spectacles et une des plus fortes réactions du public, pour cette tournée, se produit lors de You’re Gonna Go Far, Kid de l’album Rise and Fall, Rage and Grace. »

Dexter Holland : « C’est tout de même une pièce qui remonte à 2008. Elle n’est pas si nouvelle que ça, a-t-il ajouté en riant. Behind Your Wall, le deuxième simple de notre dernier album, obtient de bonnes réactions. »