Toujours un goût amer dans la bouche du Rouge et Or

L’exclusion des séries éliminatoires l’année dernière est encore fraîche à la mémoire du Rouge et Or et sert de carburant pour le programme de basketball masculin.

Le Rouge et Or a terminé ex aequo avec Bishop’s et l’UQAM, mais a été relégué au cinquième et dernier rang à la faveur du bris d’égalité à trois équipes.

Le dernier match du calendrier entre les Gaiters et les Citadins qui s’est soldé par une victoire de 88 à 52 des Mauves a soulevé des questions dans le camp des Lavallois.

« On pensait que nous étions qualifiés et cette fin de saison a laissé un goût amer, a rappelé l’entraîneur-chef Nathan Grant qui n’a pas voulu nommer les deux équipes impliquées dans ce dernier match. Le dimanche a été très difficile. On avait prévu une rencontre pour se préparer pour les séries, et certains joueurs se sont entraînés même s’ils savaient que la saison était terminée. »

Cette élimination crève-cœur a amené un changement de mentalité.

« On veut gagner chaque match, a indiqué Grant. Si on mène par 15, on va vouloir gagner par 17. On veut que la situation de l’an dernier ne se reproduise jamais. Les joueurs ont aussi réalisé qu’ils doivent en donner plus dans toutes les facettes. Ils ont appris à maximiser leur temps. »

Objectifs élevés

Au moment de son embauche, Grant n’avait pas caché ses objectifs élevés pour un programme qui peine depuis une dizaine d’années. Est-ce que la progression est moins rapide que souhaité ?

« Ça ne va pas moins vite que prévu, a-t-il assuré. On a besoin de cinq à six ans pour instaurer notre propre culture, et j’en suis à ma troisième année. »

L’ailier Saydou Sall sera une pièce importante du casse-tête.

« On veut se rendre le plus loin possible, a-t-il indiqué. La cohésion n’était pas nécessairement là l’an dernier et nous avons eu une saison difficile. Cette année, nous sommes soudés, et on part sur de nouvelles bases. »

En match présaison, le Rouge et Or a présenté un dossier de six gains et un revers, signant au passage une victoire face aux Huskies de la Saskatchewan, qui ont remporté l’argent au national l’an dernier.

« Malgré cette victoire, on ne doit pas trop s’exciter, a prévenu Grant au sujet de la victoire de 103 à 95 en prolongation. On doit mieux jouer en défensive. Dans le RSEQ, les Redbirds sont les champions, et on les respecte. Et l’UQAM a amené beaucoup de talent. Ça va être les deux plus fortes équipes. »

Recrutement

Grant a aimanté le garde Ismaël Diouf et le centre malien Mohamed Keita, deux jeunesses de 6 pi 8 po.

« Ismaël est tout un athlète et il peut tout faire sur le terrain, a affirmé le pilote lavallois. Il a bien fait contre de bonnes équipes en présaison et il va débuter des parties en saison régulière. Mohamed a fait la NBA Academy en Afrique et a porté les couleurs de l’équipe nationale de son pays pour les U-17 et U-19. Il possède un bon bagage et aura la chance de se développer ici. On va être patient. »

Un noyau très jeune du côté féminin

La jeunesse sera à l’honneur au sein de l’équipe féminine de basketball du Rouge et Or dont six membres ont gradué au terme de la dernière saison.

Championnes au cours des trois dernières années et qualifiées pour les nationaux au cours des cinq dernières saisons, les Lavalloises avaient causé une surprise l’an dernier en écartant les Gaiters de Bishop’s en demi-finale.

« Nous avons un bon noyau, mais nous sommes très, très jeunes, a mentionné l’entraîneur-chef Guillaume Giroux. Nous aurons un beau futur, mais le présent est bien aussi. Bishop’s a une équipe paquetée pour gagner le championnat canadien. On va tenter de jouer les trouble-fêtes. »

Bonne présaison

Une fiche de six victoires et trois revers en match présaison, dont un gain face aux Gaels de Queen’s qui ont terminé au troisième rang au championnat canadien l’an dernier, ont toutefois modifié les attentes.

« On a rehaussé nos objectifs, a mentionné Giroux. On a battu Queen’s et offert un solide match contre Calgary qui aura une très bonne équipe. »

Au-delà de la jeunesse, le Rouge et Or est plutôt petit à la position de centre.

« Nous ne sommes vraiment pas grands. Contre l’UQAM et Concordia qui misent sur de grandes filles à l’intérieur, il faudra miser sur notre vitesse et bien lancer et nos petites filles vont se battre à l’intérieur. Audrey Béland s’affirmait de plus en plus après avoir peu joué l’an dernier, mais elle est à l’écart en raison d’une mononucléose. »

Dominantes au collégial

Dominantes au collégial avec les Dynamiques de Sainte-Foy, les Sabrine Khelifi, Frédérique Beaudry-Blais et Léa-Sophie Verret formeront le noyau du Rouge et Or, comme Élodie Lajoie.

« Frédérique et Élodie sont deux très bonnes tireuses dont le taux de réussite a été supérieur à 40 pour cent lors des parties présaison, a mentionné Giroux. Sabrine va vite et elle a été très impressionnante par la passe en leur procurant de belles opportunités, mais elle devra trouver un équilibre entre la passe et attaquer le panier. »

Khelifi partage le point de vue de son entraîneur.

« Il faudra que je regarde de temps en temps pour moi, a-t-elle imagé avec le sourire, mais j’aime distribuer le ballon à Frédérique et Élodie qui sont parmi les meilleures tireuses du circuit. »

Membre de l’équipe d’étoiles des recrues du RSEQ la saison passée, Khelifi identifie les Gaiters comme la cible.

« Leurs cinq partantes sont très bonnes tout comme les filles sur le banc, a-t-elle souligné. Ça va être un gros défi, mais tout peut arriver dans les séries éliminatoires. »