Le vol de l’oiseau mécanique: une première au Massif

Une équipe de concepteurs qui a travaillé avec le Cirque du Soleil et Céline Dion a conçu une fresque visuelle et sonore qui sera présentée tout l’été, en soirée, au Massif de Charlevoix. Un spectacle que l’on pourra découvrir à bord des télésièges de la station de ski.

Tout indique que cette fresque, intitulée Le vol de l’oiseau mécanique, sera quelque chose d’unique. Les concepteurs n’ont rien trouvé de semblable à travers leurs recherches.

« Il s’agit d’une nouvelle génération de spectacles extérieurs et de nuit », a indiqué le producteur exécutif Daniel Gélinas.

Présenté à partir du mois de juin, Le vol de l’oiseau mécanique sera une ode à la splendeur de la nature. Un spectacle contemplatif et interactif qui se déploiera sur six kilomètres.

« On a trouvé un article où un journaliste décrivait l’expérience du Massif comme être entre ciel et terre. Cette idée de suspension nous a tout de suite fait penser à un oiseau. Un oiseau qui plonge vers le fleuve pour aller chercher sa proie et qui remonte ensuite pour aller vers son nid », a raconté l’auteur et metteur en scène Olivier Kemeid, membre de la compagnie de création Occhio, qui est derrière la création du Vol de l’oiseau mécanique.

Comme un manège

L’idée de cette création est venue au monde à la suite d’une excursion en montagne à la station touristique Val Saint-Côme, dans Lanaudière, à l’automne 2021.

Martin Labrecque, son fils et ses amis ont fait une excursion en télésiège pour voir les couleurs. « Ils ont tellement capoté, surtout lors de la descente. Ils ont eu l’impression d’être dans un manège », a raconté Martin Labrecque, concepteur lumière qui a travaillé sur les spectacles Corteo, Kooza, Kurios, Luzia et Drawn to Life, du Cirque du Soleil.

L’idée de faire un spectacle, tel un long plan-séquence, s’est retrouvée sur papier. Martin Labrecque l’a fait parvenir à ses amis Olivier Kemeid, Stéphane Mongeau, qui a dirigé des productions du Cirque du Soleil, et Yves Aucoin, concepteur lumière pour le Cirque et pour Céline Dion.

Excitant

Avec la pandémie, les quatre concepteurs amis n’avaient rien à faire. Ils ont planché sur cette idée pour passer le temps.

« Stéphane connaissait Daniel Gauthier, cofondateur du Cirque du Soleil et propriétaire du Massif. On a décidé de le contacter afin de voir si notre idée était réalisable. On aurait tout arrêté sur-le-champ si ça ne l’avait pas été », a-t-il dit.

La chose était possible et Daniel Gauthier a manifesté son intérêt pour que ça soit présenté sur sa montagne. Il était à la recherche, depuis quelques années, d’une activité familiale en soirée afin de poursuivre le développement du Massif. Le projet s’est mis en branle.

Les spectateurs vivront la montée vers le nid et la descente vers le fleuve à bord de deux télésièges. Deux secteurs de marche seront aménagés en haut et en bas de la montagne.

« On veut laisser toute la place à la contemplation avec des musiques composées par Philippe Brault. Ça ne sera pas une histoire racontée avec des voix », a indiqué Olivier Kemeid.

L’auteur et metteur en scène, directeur artistique et codirecteur général du Théâtre de Quat’Sous, avoue que le développement de cette création est vertigineux.

« On a l’impression d’être des enfants de huit ans. C’est super excitant et c’est un beau terrain de jeu. Les tests effectués l’été dernier, avec trois fois rien, ont été concluants. On capote », a-t-il laissé tomber.

Le vol de l’oiseau mécanique

Présenté durant tout l’été à partir du mois de juin

Durée du spectacle entre 60 et 90 minutes

Concepteurs :

Martin Labrecque (directeur de création et concepteur lumière)

Olivier Kemeid (auteur et metteur en scène)

Stéphane Mongeau (producteur exécutif)

Yves Aucoin (directeur de création et concepteur lumière)

Daniel Gélinas (producteur exécutif)

Prix des billets

Adulte : 38 $

Adolescent : 27,50 $

Enfant : 18,25 $

Gratuit pour les six ans et moins

Le spectacle sera présenté beau temps, mauvais temps, sauf si les pluies sont fortes ou s’il y a des orages.

Les billets sont présentement en vente sur le site internet du Massif de Charlevoix.