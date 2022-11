Urgences: enfin, la solution?

Là, ça y est !

On l’a, l’affaire !

On sait exactement quoi faire pour régler le problème des urgences engorgées !

Après des années – que dis-je ? des décennies ! – à chercher la solution, on l’a enfin trouvée !

Vous allez voir ce que vous allez voir !

Ça va désengorger comme jamais, les amis !

Ça va tellement bien fonctionner que vous allez avoir une place à l’urgence avant même de tomber malade !

« ON VERRA »

Oui, je sais, je suis cynique.

Je devrais applaudir l’initiative du ministre Dubé au lieu de cracher dans la soupe.

Mais que voulez-vous, au fil des ans, on a tellement vu de ministres de la Santé nous dire qu’ils avaient enfin trouvé la solution aux multiples problèmes qui affectent notre système que j’ai fini par devenir sceptique.

Vous aussi, avouez-le.

Et chaque fois, c’est toujours la même chose : non seulement le problème ne se règle pas, mais c’est pire.

Alors, pardonnez-moi si je reste sur mes gardes.

J’applaudirai à trois mains quand les fuites seront colmatées et que le bateau cessera de couler.

D’ici là, je refuse de m’exciter le poil des jambes.

Quand ça fait 30 fois qu’on dit que le père Noël s’en vient et qu’il ne vient pas, tu arrêtes de te lever au beau milieu de la nuit pour voir si quelqu’un a mangé les biscuits que tu as laissés sous le sapin.

Tu te dis : « Je vais me lever quand je vais me lever, et on verra... »

LE JOUR DE LA MARMOTTE

Regardez le chemin Roxham. La mobilité à Montréal. Le système de paie Phénix. Le bordel informatique. Les soins à domicile.

L’analphabétisme. Le trafic d’armes à Kahnawake. Les retards en immigration. Le manque de médecins de famille. Les gros projets qui ne sont jamais achevés à temps et qui finissent toujours par coûter le double.

Ça fait des années qu’on parle de ces dossiers.

Vous avez vu une amélioration, vous ? Malgré les gouvernements et les administrations qui se sont succédé ?

Chaque matin, quand je me dirige vers les studios de QUB radio, j’emprunte une rue qui est envahie par les sans-abri.

Ils sont saouls à 8 heures le matin. Couchent devant les commerces. Vomissent. Chient.

La grosse misère.

Ça fait des années que les résidents et les commerçants du quartier se plaignent. Ça fait des années que ces misérables sont laissés à eux-mêmes.

Il y en a même un qui est mort de froid dans une toilette chimique.

Ce quartier étudiant, qui était autrefois rempli de petits commerces sympas, n’est plus que l’ombre de ce qu’il a été. On dirait Detroit en 2015.

Chaque matin que je passe par là, je me dis que la situation va changer.

Et chaque matin, je vois la même maudite affaire.

Comme si la Ville et le gouvernement avaient baissé les bras.

S’ils ne sont pas capables de régler ce problème, pouvez-vous me dire comment ils pourraient régler des problèmes pas mal plus complexes ?

Alors, en ce qui a trait au système de santé, permettez-moi d’attendre des résultats concrets avant de sabler le champagne...