Vélopartage: six fois plus de déplacements à Québec en 2022

L’offre de vélopartage a explosé à Québec en 2022, avec quatre fois plus de vélos disponibles et de stations. La demande a suivi avec plus de 185 000 déplacements, soit six fois plus que l’année précédente.

• À lire aussi: Le PQ veut favoriser la marche et le vélo

Même si le Réseau de Transport de la Capitale (RTC) a loupé – de loin – son objectif de 280 000 déplacements, l’organisation dresse un bilan extrêmement positif de la deuxième saison de son service de vélopartage à assistance électrique àVélo.

Rappelons que le lancement de la saison, en mai, avait dû être repoussé d’une dizaine de jours en raison de problèmes de connexion aux bornes de paiement. D’autres ratés technologiques avaient également été observés durant l’été.

Malgré tout, plus de 13 800 clients différents (comparativement à 5 000 l’an dernier) ont utilisé les quelques 400 vélos mis à leur disposition aux quatre coins de la Ville. Leur nombre est appelé à augmenter dans les prochaines années.

« Le succès de la deuxième saison d’àVélo confirme que ce nouveau mode de déplacement vient répondre à un besoin réel des citoyens, qui ont été nombreux à profiter de sa flexibilité dans les derniers mois. Le service continuera d’être développé et bonifié dans les prochaines années », a déclaré la présidente du RTC Maude Mercier Larouche.

Près de 84 % des déplacements ont été effectués par des abonnés mensuels ou annuels, précise-t-on dans le communiqué diffusé mercredi. Ces derniers ont effectué en moyenne deux déplacements par semaine.

Très populaire durant le FEQ

C’est en juillet que le service a atteint un sommet de popularité, durant le Festival d’été de Québec, note le RTC. La station située au coin de la 3e Avenue et de la 7e Rue dans Limoilou est celle qui a été la plus fréquentée, suivie de la station Place Jacques-Cartier et de celle située à proximité de l’avenue Cartier.

En 2023, le RTC prévoit déjà bonifier l’offre actuelle avec l’ajout de 30 stations. Leur emplacement sera dévoilé ultérieurement.