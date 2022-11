Alexandre Faucher



À Québec, le 21 octobre 2022, à l'âge de 31 ans est décédé accidentellement M. Alexandre Faucher propriétaire de A.F. Métal. Il laisse dans le deuil ses parents adorés, sa mère Marie-Claude Duperré et son père Jocelyn Faucher (Pa Jo).L'inhumation des cendres se fera ultérieurement en toute intimité.Alexandre est allé rejoindre ses grands-parents qu'il aimait tant, Rhéal Faucher, Roméo Duperré et Marie-Paule Lévesque. Il laisse dans le deuil, sa grand-mère Carmelle Faucher (Gordon Weilan), ses oncles et tantes: Christine Faucher (Yvon), Martine Faucher (Daniel), Christiane Duperré (Serge), Nathalie Duperré (Denis) et Alain Duperré (Monique); ses cousins et cousines: Nicolas, Mathieu, Tristan, Céleste, Simon, Guillaume, Mélanie, Isis, Ugo, Rudi, Karelle, Marie-Pier et Colin; Ses petits-cousins: Maxime, Gabriel, Joël et sa petite cousine Romane. Ses employés qu'il aimait tant: Alain, Martin, Bruno et Henri. Alexandre laisse également dans le deuil de nombreux amis, mais tout particulièrement: Bobby, Will, Bris, Alexis, Jessie, Mélissa et Marie-Ève.Ses parents tiennent à remercier tout particulièrement Sophie Bernier et Lucien Vézina qui l'ont appuyé tout au long de son parcours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : La Maison Revivre, 261, rue Saint-Vallier Ouest, Québec, QCG1K 1K4. Des enveloppes seront disponibles à l'église.