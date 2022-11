BERNIER FORTIN, Aline



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 25 octobre 2022, à l'âge de 88 ans est décédée madame Aline Bernier, épouse de feu monsieur Lucien Fortin. Fille de feu dame Marie-Claire Boucher et de feu monsieur Émile Bernier, elle demeurait à L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses fils: Alain (Nicole Ouellet), Marc (Stéphanie Drolet) et Normand (Jean-Pierre Pelletier); ses petits-enfants: Marie-Hélène (Jean-Philippe Descent) et Véronique (Jonathan Daoust); ses deux arrière-petits-enfants: Edmond et Claire. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Yvon (feu Marie-Jeanne Frigault), Gilles (Colette Journault), feu Louisette (Denis Bernier). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Fortin, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Maison d'Hélène pour leur accompagnement et les excellents soins remplis d'humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David Montmagny (Québec), G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi de 19h à 21h, le samedi 5 novembre à compter de 9h.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.