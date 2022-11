PERREAULT, Nicole Laurent



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 26 septembre 2022, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée dame Nicole Laurent, née à Drummondville le 6 octobre 1933, fille de feu monsieur Wiliam Laurent et feu dame Edmée Ferron. Elle résidait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé, Gaston Perreault, ses enfants: Jean (Maryse Gagné), François (Caroline Poulin) et sa fille chérie Marie Perreault; ses petits-enfants: Quentin Perreault-Lapointe (Camille Parisé), Laurent Perreault-Gagné et Ève Perreault-Gagné, Blaise-Henri Nibitegeka-Poulin (Marie-Hélène Garon) et Samuel Nibitegeka-Poulin (Pamela Sarao); ses sœurs: feu Edmée (feu Jules Bibeau), Yvonne (feu Gerald Smith), feu Christiane et Louise (feu Ted Aardse et Renaud Riopelle); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Perreault: feu Lionel (feu Gilberte Beaunoyer), Liliane (feu Fernand Gentes), feu Anita (feu Gérard Auger), feu Jeanine (feu Raymond Grimard), feu Fernand (feu Olive Lemay), Simone (feu Jean-Claude Rioux), Huguette (feu Pierre Fontaine), Gérard (Lise Mercier) et Donald (Micheline Rioux), de même que de très nombreux neveux, nièces et amis. Merci au personnel du soutien à domicile du CLSC La Cité-Limoilou pour les services rendus quotidiennement et au personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement, appelé à intervenir épisodiquement auprès d'elle dans les dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Arche de la Capitale-Nationale: www.arche-quebec.ca / larcheletoile@videotron.ca.