FRENETTE, Dr Jacques



À son domicile, entouré de sa famille, le 18 octobre 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé docteur Jacques Frenette, époux de madame Jocelyne Olivier et fils de feu Rachel Guy et de feu Léopold Frenette. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jocelyne Olivier; ses enfants: Olivier (Catherine Gauthier) et Marie-Christine (Timothy Powell); ses petits-enfants: Alexandre Choquette, Léo et Henri Frenette; ses sœurs et son frère: Louise (feu Richard Parent), André (Sharon Simon) et Claire; son beau-frère Jacques Olivier (Hélène Côté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Professeur émérite de la Faculté de médecine de l'Université Laval, membre fondateur du Département de médecine familiale et de médecine d'urgence, et de l'UMF Laval, docteur Jacques Frenette a été reconnu sur la scène internationale pour son expertise en enseignement de la relation médecin-malade, en développement et en évaluation des programmes de formation. Attentif et accessible, il a transmis pendant plus de 35 ans sa passion pour la médecine de famille à de nombreux praticiens. Nous souhaitons remercier les docteurs Sylvain Blanchet et Charles Desjardins de l'UMF Laval/(GMF-U Quatre-Bourgeois), Mme Mélanie Dion du CLSC Ste-Foy, docteur Félix Couture et ainsi que les médecins des différentes équipes de l'Hôtel-Dieu de Québec. La famille recevra les condoléancesaude 10h à midi et de 13h à 15h;Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la mémoire de Jacques Frenette au Fonds de recherche et d'enseignement de la Faculté de médecine (FRE) en cochant l'option " faire mon don In Memoriam " ou encore par chèque au nom de la Fondation de l'Université Laval : FRE Faculté médecine 0044 Don In memoriam Dr Jacques Frenette (à mentionner dans la note en bas à gauche). Les chèques pourront être transmis à la Fondation de l'Université Laval: Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325, rue de l'Université, local 3402, Québec (Québec) G1V 0A6. Les sommes recueillies serviront à soutenir la recherche et l'enseignement sur l'approche centrée sur les patientes et les patients, leur engagement et le partenariat.