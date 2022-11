RICHARD, Yolande



Le 28 septembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Yolande Richard, épouse de feu monsieur André Croisetière. Madame Richard laisse dans le deuil son fils Mario Croisetière (Johanne Hébert); ses quatre petits-enfants: Jean-Sébastien, Marie-Claude (Emmanuel), Charlandré (Annie) et Marie-Jade; ses deux arrière-petits-enfants: Emma-Rose et Dario-Novy; ses frères de la famille Richard: Yvon, Roger et Normand et sa soeur Lise, ainsi que leurs conjointes, conjoint; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Croisetière ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel, médecin et personne qui se sont occupé d'elle La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 12h30 à 15h à laet de là les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire. Par la suite, un goûter vous sera servi à la salle des Chevalier de Colomb (329, rue Dupont, Pont-Rouge, Qc, G3H 1R2). Si vous ne pouvez vous déplacer pour la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.residencefuneraireclaudecharest.com le samedi 5 novembre 2022 à 15h ou en différé, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet voir la cérémonie. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, www.cancer.ca