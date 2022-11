DESGAGNÉS, Huguette



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Huguette Desgagnés, suite à une courte maladie, à Québec le 22 octobre 2022, à l'âge de 90 ans et 10 mois. Elle était l'épouse de feu Paul Trudel, la fille de feu Berthe Tremblay et de feu J.A.Z Desgagnés.Elle laisse dans le deuil ses fils : Pierre (Maria Bos), Claude (Line Grégoire) et François (Diane Bernard); ses petits-enfants : Emma, Marie Pier (Charles Rancourt) et Alexandre; son arrière-petit-fils Félix; ses frères et sa sœur : Jean, Yvan (Louise Duchesne), feu Monique, Jacques et Michel (France Belzil); ses belles-sœurs : Denise (feu Laurent Ouellet) et Solange (feu Jacques Dufour); son beau-frère Jean-Philippe (feu Monique Bouchard); ses neveux, nièces ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du département des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 avenue du Président- Kennedy, bureau 402, Montréal (QC) H3A 3S5, téléphone : 1 866 343-2262. https://www.societederecherchesurlecancer.ca/frNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.