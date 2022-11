LABRIE, Agathe



Au C H U L, le 4 octobre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Agathe Labrie, épouse en premières noces de feu Raymond Samson et en secondes noces de feu Paul-Aimé Coulombe, fille de feu Alphonsine Lemelin et de feu Willie Labrie. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Claude, feu Aline, Hélène Samson (Réjean Brousseau); ses petits-enfants : Martin Samson, Jean-Charles Samson, Louis Coupal (Myriame Carignan); son arrière-petit-fils : Lyam Coupal; ses frères et sœurs : Marie-Eva (feu Real Corriveau), Marie-Claire (Paul-Émile Couture), feu Henri-Louis (Lorraine Isabelle), Jean-Robert et feu Rosanne Labrie (feu René Letourneau); ses beaux-enfants : Jean-Simon, Maryline, Pierre Coulombe et leur famille, ainsi que ses ami(e)s, ses beaux-frères, belles-sœurs, cousin(e)s, neveux, nièces des familles Labrie, Samson et Coulombe. La famille recevra les condoléances au, de 13 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel soignant de la Résidence Manoir de la Rivière pour les bons soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec adressé au 245, rue Soumande, bureau # 202, Québec, Québec ou par téléphone : 418 529-9742 ou à la Fondation canadienne du rein au 1675 chemin Sainte-Foy, local 101, Québec, par téléphone : 418 683-1449 ou sur leur site web : www.rein.ca/quebec. Des formulaires seront disponibles sur place.