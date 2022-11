DION, Annette



Au CHSLD de Charlesbourg, le 9 octobre 2022, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Annette Dion, fille de feu Yvonne Darveau et de feu Arthur Dion. Elle était native de Loretteville.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à compter de 13h, une heure avant la cérémonie. De son union avec feu Bruno Durand, elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Normand (Claudette Larente), Marthe (Patrick Darrigrand), Carmen, Andrée (Jacques Tremblay), Lise (Norman Jacques); ses petits-enfants: Simon, Janie (Hugues), Jacinthe (Christopher), Félix, Thierry (Thao), Jérôme, Ludovic, Daphnée (Émy); ses arrière-petites-filles : Charlotte et Chloé; son frère Marcel (Rose Cinq-Mars) ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. Elle a rejoint ses frères, soeurs et leur conjoint(e) tous décédés : Paul (Françoise Sanfaçon), Raymond (Pauline Cloutier), Françoise (Bruno Drolet), Gérard (Régina Ouellet), Mariette (Charles Vézina), Luc (son amie Marie E. Martel). La famille tient à témoigner sa reconnaissance au personnel du CHSLD de Charlesbourg qui a veillé au bien-être de notre mère avec professionnalisme et empathie ces dernières années et encore plus dans les derniers jours.