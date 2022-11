LUSSIER, Daniel



Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 28 octobre 2022, à l'âge de 72 ans et 2 mois, est décédé M. Daniel Lussier, conjoint de M. Dave Beaulieu, fils de feu M. Maximilien Lussier et de feu dame Anne-Marie Richer. Il demeurait à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. La famille recevra les condoléances auà compter de 10 h,Il laisse dans le deuil son conjoint Dave; ses frères et sa soeur Réjean (Francine), André (Gertrude), feu Émile (Lise), Pierrette (Camille); ses beaux-parents Félicien Beaulieu (France Dubé) et Françoise Malenfant; de la famille de son conjoint ses beaux-frères et ses belles-sœurs Christian (Martine), Sylvie (Claude), Mélanie (Gino); son filleul Christopher Thibault. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Lussier et Beaulieu. Les services professionnels ont été confiés à la :