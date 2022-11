BARBEAU, Antoinette



À l'Hôpital de Montmagny, le 1er octobre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Antoinette Barbeau, épouse de feu monsieur Armand Dionne. Elle était la fille de feu monsieur Lucien Barbeau et de feu dame Régina Dionne. Elle demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 12 h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Francine, Daniel (Denise Roussel), Sylvie (Richard Daneau), Marc (Sylvie Giasson), Mario, Stéphane (Mélodie Guimont); ses petits-enfants: Maxime (Marie-Eve Moreau), Audrey (Guy Boulet), Vincent (Stéphanie Bélanger), Pascal (Émilie Gosselin), Émilie (Guillaume Lossier), Alexandra (Raphaël Rouleau), Jonathan et Laury (Félix Beaulieu); ses arrière-petits-enfants: Francis, William, Magalie, Félix et Alice; ses sœurs: Christiane (Yves Raymond) et Nicole (Pierre Ethier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dionne: Thérèse (feu Honoré Ouellet),feu Isabelle (feu Florent Lavoie), feu Jeanne (feu Fernand Chenard), Cécile, Simone (feu Guy Rivard), feu Euloge, feu Agathe (feu Michel St-Onge), feu Marc-Emile (Pierrette Defoy), Sr Gemma, Simon (feu Anita Quirion), François (Louiselle Landry), Françoise (feu Clément Quirion), feu Edmond (Lise Landry), Denise (Clément Massé), Jacqueline (Raymond Landry), Florence (Gilles Hudon), Lise (Léonard Hudon) et Gérard. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène de Montmagny, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, https://www..jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON. La direction a été confiée à la