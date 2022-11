GOUPIL, Jeannine



À l'Hôpital de la Malbaie, le 11 octobre 2022, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédée madame Jeannine Goupil, fille de feu madame Alberta Lachance et de feu monsieur Allyre Goupil. Elle était native de St-Nazaire d'Orchester. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 13 h 30 au Mausolée Marie-de-l'Incarnation.L'inhumation des cendres suivra. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Chantale Lemieux), Line (feu Yvon Demers), Anne (Jean-Guy Mercier), Jean-Guy, André (Linda Huron) et Richard; ses sœurs: Pierrette (André Aubin) et Jacqueline (feu Claude Germain); ainsi que plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de La Malbaie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles sur place.