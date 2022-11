PLAMONDON, Rosaline Fiset



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 4 octobre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Rosaline Fiset, épouse de monsieur Jacques Plamondon et fille de feu monsieur Eugène Fiset et de feu madame Régina Fiset. Elle demeurait à Saint-Basile. Madame Fiset laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Dany (Manon Matte), Martine, Marc et Sylvie; son petit-fils Steven Matte (Alexandra Gauthier); ses frères et soeurs de la famille Fiset: feu Thérèse (feu Odilon Richard), feu Marie-Claire (feu Olier Piché), feu Rose-Aimée (feu Amédée Doré), feu Jean-Guy et feu Réjean (Solange Bédard); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Plamondon: Guy, Cécile (René Rhéaume), feu Anne (feu Claude Lefebvre) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Saint-Raymond pour les bons soins prodigués et leur humanisme.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h sous la direction de la :Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fabrique de la paroisse Bienheureuse-Mère-Saint-Louis (Saint-Basile) www.pbmsl.org. Les formulaires seront disponibles à l'église.