FORTIER, Marc



Au CHSLD Christ-Roi, le 26 octobre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Marc Fortier, époux de madame Jeannette Hallé, fils de feu monsieur Valère Fortier et de feu madame Albertine Longchamps. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine (Jean Bélanger), Réjean (Judith Rouleau), Brigitte (Claude Brisson) et Caroline (Christian Tourigny); ses petits-enfants: Chloë Fortier (Olivier Tremblay), Florence Fortier-Leblanc, Élyse Fortier (Gabryel Carignan), Félix-Antoine Brisson (Valérie Beaupré), Ludovic Tourigny, Charles-Olivier Brisson et Marguerite Tourigny; ses frères et sœurs: feu Marguerite (feu Léodore Dumont), feu Raymond, feu Marie-Paule (feu Clément Morin), feu Marie-Amanda, feu Valérie, feu Henri-Louis (feu Lucille Guillemette), Laval (Suzanne Brochu), Yolande (feu Clément Guillemette), feu Mariette et feu Jean-Guy (Rollande Larochelle); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hallé: Rolland (Lyse Rhéaume) et feu Robert (Colette Roy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Christ-Roi pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. La famille vous accueillera au salonle vendredi 4 novembre de 18 h à 21 h, ainsi quede 11 h à 14 h.