LANDRY, Betty (Béatrice)



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 30 septembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Betty (Béatrice) Landry, fille de feu madame Roxana Vibert et de feu monsieur Aurèle Landry. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ann, Sylvie (Gaétan Roy), Nathalie (Craig Morin) et Julie (Darrin Cumiford) ; ses petits-enfants : Amélie, Rosalie, Éric, Dany, Sarah (Sylvain Rouillier), Antoine (Laurie Forget), Mathieu et Sofie (Leya Laroche Boafo) ; ses arrière-petits-enfants : Vincent (Émilie Lussier) et Léa ; sa soeur Ellen ; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lamontagne : Pierrette, Gaston (Yvonne Dubois), Jean-Marie (feu Claire Lamontagne), feu Louise et feu Georges Brunelle, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant et le médecin du département de gériatrie du pavillon Notre-dame de l'IUCPQ, ainsi que le personnel de la Roseraie pour leur bienveillance, leur attention et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ. Des formulaires seront disponibles sur place.