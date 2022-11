LABBÉ, Lise Blouin



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 octobre 2022, à l'âge de 76 ans et 7 mois, est décédée madame Lise Blouin, épouse de monsieur Noël Labbé. Née à St-Jean, Île d'Orléans, elle était la fille de feu M. Émilien Blouin et de feu Dame Aurore Blouin. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 4 novembre 2022 de 18h à 21h. Samedi, jour des funérailles, la famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie.et de là, au cimetière paroissial. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux enfants et ses belles-filles: Éric (Lucie L'Heureux) et Steve (Patricia Berrouard) ainsi que ses petits-enfants: Amélie (David Chamberland), Estelle (Thomas Boulé), Mariève, Henri (Annabelle Roy) et Dorothée. Elle laisse également dans le deuil ou va rejoindre les membres de la famille Blouin: feu Charles-Aimé (Monique Giguère), feu Mariette (feu Armand Imbeault), Gilles (Monique Fortier), Yvette (Jacques Sirois), Lucille (feu Jules Simard, André Bossé), Lucien (Rollande Girard), feu Michel (Louise Hébert), Paulette (Jean-Lambert), Richard (Carole Jobidon), Cécile (Denis Turcotte) et Claudette (Diane Marquis). Elle laisse aussi dans le deuil ou va rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labbé: feu Jacqueline (feu Denis Dion), Robert (Bérangère Drouin), feu Gisèle, Lucille, Eugène (Régina Gendreau), Isabelle (Conrad Cliche), feu Solange (Josaphat Dion), Claire (feu Roger Martin), Raymond (Lorraine Sirard), Angèle (Jacques Francoeur), feu Roger (Louise Taillon), Louise (Claude Marcoux) et Fabienne (feu Marcel Nadeau). De plus, elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité de soins prodigués ainsi qu'au personnel du CLSC Orléans (Beauport). Un merci spécial à tous ses proches ayant apporté soutien et réconfort durant la dernière année. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 tél. 418 683-8666 www.cancer.ca