RACINE, Monique



À l'Hôpital St-Sacrement, le 22 septembre 2022, à l'âge de 82 ans et 8 mois, est décédée madame Monique Racine, épouse de feu Edmond Girard, fille de feu madame Jeanne-D'Arc Simard et de feu monsieur Louis-Philippe Racine. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil son fils Daniel Girard (Nathalie Thérieault); ses frères et soeurs: Gertrude (Michel Poliquin), feu André Racine (Huguette Racine) feu Michel Racine (feu Rita Racine), France (Réjean Pouliot), Yvon (Carole Boisvert); son beau-frère et sa belle-soeur de la famille Girard: Andrée et Jean-Yves; ainsi que plusieurs neveux. nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles sur place.