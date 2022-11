SIMARD, Alberte



" Je suis partie rejoindre ceux que j'aimais et j'attends ceux que j'aime. "Au Manoir Gilbert, le 4 octobre 2022, à l'âge de 94 ans, entourée des siens, est décédée paisiblement madame Alberte Simard, épouse de feu monsieur Raymond-Marie Simard, fille de feu madame Maria Bourassa et de feu monsieur François-Xavier Simard. Elle demeurait à Lévis., où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Michel de Sillery. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Marise Picard), Daniel, Francine (Carl Tremblay), Diane (François Rheault), Odette (Jean Fiset) et François; ses petits-enfants: Patrick et Yannick (Marie-Hélène) Simard, Julie (Jean-Philippe) et Éric (Anaïs) Léveillée, Marie-Ève (José) et Christiane Rheault; ses arrière-petits-enfants: Dahlia, Adèle, Éloi, Elirose, Étienne et Ophélie; les membres des familles Simard; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Hermine (feu Yves Tétreault), feu Albéric (Céline Jutras), feu Adrienne et feu Françoise (feu Roland Boily). La famille tient à remercier chaleureusement sa fille Odette, infirmière et propriétaire du Manoir Gilbert, toute l'équipe de la résidence pour les soins exceptionnels et personnalisés de même que la Dre Diane Cusson pour son support dans le processus des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1045 avenue Belvedère, Québec, G1S 3G3, téléphone: 418-527-4294 Site web: www.societealzheimerdequebec.com