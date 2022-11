MOREAU, Denise Hamel



À son domicile, le 4 octobre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Denise Moreau, née Hamel, épouse de monsieur Jean Moreau, fille de feu dame Lucie Gaboury et de feu monsieur Gérald Hamel. Elle demeurait à Stoneham-et-Tewkesbury. Elle était auprès de sa fille au moment de son décès.de 9 h 30 à 11 h 30, la famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure avec la famille proche. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Kathleen (Martin Beaulieu); ses très chers petits-enfants : Alyssa et Thomas; sa belle-famille; ses nièces, ainsi que ses nombreux amis. La famille tient à remercier le personnel du Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation Québécoise du cancer, Site web : www.cancer.ca, www.fqc.qc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.