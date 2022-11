JEFFREY, Cyrille



À l'Hôpital St-Sacrement, le 14 octobre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Cyrille Jeffrey, époux de madame Thérèse Lavoie, fils de feu madame Anaïs Pelletier et de feu monsieur Alphonse Jeffrey. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 12 novembre 2022, de 10 h à 12 h.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles à 15 h. Il laisse dans le deuil son épouse Thérèse Lavoie; ses enfants: Claire (Pierre Poupart), Gervais (Lise Beaubien-Jeffrey), Louise (Yvon Noël), Marthe (Guy Banville) et Bernard (Nathalie St-Jacques); ses petits-enfants: Yacine, René, Christian, Marc-André, Louis, Joannie, Jeanne; ses six arrière-petits-enfants; ses sœurs: Thérèse et Hélène; son frère Herménégilde et son beau-frère Henri Lavoie (Maire-Marthe), plusieurs cousins, cousines et neveux, nièces. La famille tient à remercier la résidence Humanitae, et plus particulièrement le personnel de la maisonnée 6B pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec à l'adresse suivante: https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/Des formulaires seront disponibles sur place.