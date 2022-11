FALARDEAU, Diane



À l'Hôpital de Saint-Georges, le dimanche 23 octobre 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Diane Falardeau, épouse de feu Gaétan Verret, fille de feu Jean-Paul Falardeau et de feu Thérèse Plante. Elle demeurait à Saint-Jean-de-la-Lande., où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Cathy (Marcel Gilbert) et Carl (Sophie Okubo); ses petits-enfants: Thomas et Nathan Gilbert-Verret ainsi que Hanae, Mei et Eiji Verret. Elle était la soeur de: Denise (feu Serge Cassita), Line (André Gingras), feu Louise, Carole (Guy Langis), feu Christine et feu Jacques (Yolande Ross). Elle était la belle-soeur de: Réjean (Jeannine Plante), feu Denis, Daniel, feu Jocelyne (Michel Duchesneau), feu Céline (Patrick Bibeau) et Pierre (Luce Langlois). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vous pouvez témoigner votre sympathie par offrir des fleurs à l'église de Notre-Dame-de-Recouvrance car elle aimait les roses ou par un don à Groupe Espérance et Cancer, 477, 90e Rue, bureau 250 (Place 90), Saint-Georges de Beauce, G5Y 3L1.