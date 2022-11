TREMBLAY, Jean-Claude



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 15 octobre 2022, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Tremblay, époux de madame Claudette Duchesneau, fils de feu madame Léda Tessier et de feu monsieur Adélard Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 15.La mise en niche des cendres suivra au Mausolée Catherine-de-Saint-Augustin. Outre son épouse Claudette, il laisse dans le deuil son fils Pierre (Sylvie Michaud); ses sœurs Huguette (feu Marcel Samson), Hélène (feu Henri Plamondon); les membres de sa belle-famille: Huguette (feu Jacques Brodeur), Jean, Madeleine (Gérald Lépine), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Il était le frère de feu Fernand (feu Madeleine Fontaine), feu Robert (feu Yvonne Denault), feu Gérard (feu Simone Lamontagne), feu Yvette (feu Maurice Trudel) feu Gisèle (feu Claude Boivin), feu Jeannette (feu Paul-Henri Bouchard), feu Roger (Jacqueline Turgeon) et feu Marcel (feu Rachel Bégin). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-Sacrement pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.