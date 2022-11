BÉLANGER, Carmen



Au CHLSD de Saint-Flavien, le 27 septembre 2022, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Carmen Bélanger, épouse de feu monsieur Raymond Bélanger. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Roger (Germaine Roy), feu Denise, feu Richard, feu Françoise (Jean Demers), Jules (France Brochu) et Normand (Rosette Gagnon); ses petits-enfants : Vicky, Olivier, Jean-François, Vincent, Félix, Eve, Rosette et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Ann-Frédérique, Loïc, Maélie-Rose, Élliot, Jade, Alice, Nathan et Christophe; ses frères et soeurs : feu Ethel (feu Roger Vézina), feu Jean-Joseph (feu Jeannine Caron), feu Ghislaine (feu Aurélien Leclerc), feu Rodrigue (Annette Desrosiers), feu Raymond (Renée Cadorette), Danielle (Gonzague Dionne), Marc-André (Parise Brunelle), feu Marcellin (Lisette Rioux) et feu Yvonne (Fernand Gingras); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHLSD de Saint-Flavien. La famille vous accueillera auà compter de 9h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 5 novembre à 11h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".