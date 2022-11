BLOUIN, Steve



Au pavillon de Saint-François d'Assise, le 17 octobre 2022, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Steve Blouin, fils de feu madame Bibiane Gros-Louis et de feu monsieur Maurice Blouin. Il demeurait à Wendake. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laet de la mise en columbarium à Wendake. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Anthony Basile Rock Gros-Louis, Audrey-Ann Blouin (Jonathan Dupont), sa petite-fille : Mikuan Rock, son frère : Gaétan Blouin, sa sœur : feu Nancy Blouin (Martin Tessier), ainsi que plusieurs tantes, oncles, cousins, cousines, neveux et nièces, parents proche et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC au 4715 Av. des Replats, Québec, QC G2J 1B8, dons@coeuretavc.ca, des formulaires de dons, seront disponible lors des condoléances.