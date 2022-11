DIONNE-PAQUET, Patricia



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 octobre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Patricia Dionne-Paquet, épouse de feu Robert Paquet, fille de feu Eddy Dionne et de feu Germaine Lauzier. Elle demeurait au Manoir Archer à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 14h.suivi de la mise en crypte au Mausolée de La Souvenance. Elle était la sœur de feu Éric Dionne (Ghyslaine Cimon). De la famille Paquet, elle était la belle-sœur de: feu Georges (feu Isabelle Michaud), feu Cécile (feu Roger Couture), feu Albert (feu Marguerite Blais), feu Charles (feu Jacqueline Doré), feu Marguerite (feu Charles Lambert), feu Edmond (feu Thérèse Gosselin), feu Irène, feu Madeleine, feu Thérèse, feu Raymonde (feu Gaston Breton). Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces de la famille Dionne (Patrick et feu Carl) et de la famille Paquet (Isabelle, Sonia et plusieurs autres) ainsi que sa cousine Arlette Lauzier (Émilien Pelletier). Merci à Laurent Frigault, qui l'accompagna durant les 13 dernières années de sa vie.