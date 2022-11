SAVARD, Cécile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 octobre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Cécile Savard, épouse de feu monsieur Félicien Côté, fille de feu monsieur Arthur Savard et de feu madame Régina Hovington. Elle demeurait à Ville de La Baie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario, Michel, Maryline (Jean-Paul Martel), Danny (Pierre Marcotte), Benoit (Chantale Brisson), Denis (Johanne Lanthier) et feu Donna; ses treize petits-enfants; ses vingt-quatre arrière-petits-enfants; ses deux arrière-arrière-petits-enfants. Ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces et amis(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Société canadienne du cancer. La famille recevra les condoléances au, à compter de 14 h.