PICARD, Pierre



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 4 octobre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Pierre Picard. Né à Lauzon, fils de feu madame Gertrude Bilodeau et de feu monsieur Wilfrid-Roma Picard. Époux de madame Louise De Coster. Il demeurait à Québec.Avec sa très grande résilience et son courage, Pierre nous a quittés, entouré des siens, pour enfin se libérer d'une longue maladie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Alexandra De Coster (Alexandre Blondin), Dominique De Coster-Picard (Maxime Lacroix-Loiselle); ses petits-enfants: Rose Blondin-De Coster, Samuel De Coster, Éliana De Coster; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille De Coster, ses neveux et nièces ainsi que ses cousins, cousines et amis(e)s. La famille remercie particulièrement le personnel du 2e étage de l'Hôpital Jeffery Hale pour leurs soins respectueux et attentionnés. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9 h à 11 h 30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson, Site web : www.parkinson.ca