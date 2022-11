BARGONÉ, Jean-Yves



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 15 octobre 2022, à l'âge de 90 ans et 1 mois, est décédé monsieur Jean-Yves Bargoné, époux de feu madame Suzanne Fleury, fils de feu madame Jeannette Girard et de feu monsieur Ritchie Bargoné. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie à 12 h 15. Il laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Esther Belleau), Julie (Paul Prévost) et Nathalie (Eric Dallaire); ses petits-enfants: Eric Prévost (Jessica Légaré) Vincent et Alexandre Bargoné et Olivier Dallaire; ses arrière-petites-filles: Laurie et Sara-Eve Prévost, de même que les enfants d'Eric Dallaire: Marc et Annie; ses frères et sœurs: feu Gisèle (Claude Ruel), feu Lucille (feu Rosaire Boucher), feu Jacques (feu Bernice Dumais), Louise (feu Yvon Boulay) et feu Richard (Suzanne Lafond); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fleury: feu Françoise (feu Fernand Boucher), feu Jean-Paul, feu Clément (feu Colette Michaud), feu Gilles, feu Normande, Colette(feu Raynald Gagné) et Monique Lessard (Jean Mercier) ainsi que sa compagne Bibiane Charest, ses amis Benoit Hudon, Julie Pelletier et leur fille Marie Hudon qui étaient très chers à son cœur et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que ceux de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les excellents soins. Vous êtes tous extraordinaires. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone: 418 835-7188, courriel: info@fhdl.ca, Site web: www.fhdl.ca et Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec téléphone : 418 903-6177, Courriel : mspl.info@videotron.ca, Site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.