GRONDIN, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 octobre 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Denis Grondin, époux de madame Monique Turgeon. Il était le fils de feu Albert Grondin et de feu Marie-Louise Doyon. Il demeurait à Saint-Anselme. Outre son épouse Monique, il laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Marc Labonté et les enfants de celui-ci Alexis et Olivier); ses frères et sœurs: Réjeanne, feu Joseph-Henri (Denise Dumont), Lise (feu Benoit Côté), feu Jules (Christine Marquis (Jean Fournier)), Denise (feu Gilles Vernette), Fabienne (famille Myriam Bethléem), et Lynda (Luc Fournier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turgeon: Rachel (feu Clément Laverrière, Michel Dubord), Diane (Gérard Boutin) et Claudette; son filleul: Éric Grondin (Andréanne Ouellet). Il laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de la greffe rénale ainsi que Dr Marc Bradette, gastroentérologue, et son équipe pour les bons soins prodigués à l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du rein. La famille vous accueillera en présence des cendresà compter de 9h.