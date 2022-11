GIROUX, Jeannine



Au Centre d'Hébergement Saint-Augustin, le 22 octobre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Jeannine Giroux, fille de feu M. Joseph Arthur Giroux et de feu dame Laura Giroux. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances 60 minutes avant la cérémonie et de là au cimetière de Saint- Thomas-de-Villeneuve. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses cousins et cousines de la famille Giroux. Un sincère remerciement est adressé au personnel du deuxième étage Ouest du Centre d'Hébergement Saint-Augustin pour les bons soins prodigués.